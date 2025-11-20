COP30. Lula quer petrolíferas, mineradoras e super ricos a pagar transição energética

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, defendeu quarta-feira que as petrolíferas, as mineradoras e os super ricos devem contribuir para financiar a transição energética, "porque senão quem vai sofrer é a parte mais pobre do planeta Terra".

"As empresas petroleiras têm que pagar uma parte disso, as mineradoras têm que pagar uma parte disso, as pessoas que ganham muito dinheiro têm que pagar uma parte disso, porque senão quem vai sofrer é a parte mais pobre do planeta Terra", defendeu o chefe de Estado brasileiro, numa declaração à imprensa, na Conferência das Nações Unidas do Clima (COP30), que decorre na cidade amazónica de Belém.