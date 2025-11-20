Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

COP30. Lula quer petrolíferas, mineradoras e super ricos a pagar transição energética

20 nov, 2025 - 07:52 • Lusa

O chefe de Estado brasileiro frisou ainda que é necessário diminuir a emissão de gás de efeito estufa "e se o combustível fóssil é uma coisa que emite muito gás, nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver".

A+ / A-

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, defendeu quarta-feira que as petrolíferas, as mineradoras e os super ricos devem contribuir para financiar a transição energética, "porque senão quem vai sofrer é a parte mais pobre do planeta Terra".

"As empresas petroleiras têm que pagar uma parte disso, as mineradoras têm que pagar uma parte disso, as pessoas que ganham muito dinheiro têm que pagar uma parte disso, porque senão quem vai sofrer é a parte mais pobre do planeta Terra", defendeu o chefe de Estado brasileiro, numa declaração à imprensa, na Conferência das Nações Unidas do Clima (COP30), que decorre na cidade amazónica de Belém.

Quem sofre mais, prosseguiu, "são os indígenas, são os pobres da África, da América Latina, da Ásia", sendo que por essa razão é que a presidência brasileira da COP30 colocou no centro da negociação a criação de um plano de ação para deixar para trás os combustíveis fósseis.

O chefe de Estado brasileiro frisou ainda que é necessário diminuir a emissão de gás de efeito estufa "e se o combustível fóssil é uma coisa que emite muito gás, nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver".

"E falo isso muito à vontade, porque eu sou de um país que tem petróleo, sou de um país que extrai 5 milhões de barril de petróleo por dia" ,mas com levada utilização de etanol, forte produção de biodiesel e uma matriz elétrica 87% limpa.

Lula da Silva voltou a insistir que os países ricos devem "ajudar a trajetória energética africana, a produção de biocombustível, a produção de eólica, solar, não é apenas um pouco de dinheiro, mas transferência de tecnologia, de conhecimento".

A 30.ª conferência das Nações Unidas para as alterações climáticas, a decorrer em Belém, na Amazónia brasileira, deverá terminar na sexta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?