COP31. A Turquia deverá ser anfitriã mas Austrália presidirá à Conferência do Clima de 2026

20 nov, 2025 - 00:27 • José Pedro Frazão

O acordo está ainda por formalizar, mas há um princípio de entendimento para repartição de responsabilidades na realização entre os dois países. A Austrália desistiu a favor da Turquia, mas ficará com a Presidência que permite conduzir as negociações.

Foi uma luta até ao fim, mas no final, de acordo com a imprensa australiana, a Austrália cedeu na pretensão de organizar a próxima COP – Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Alterações Climáticas – e entrega a organização da COP31 à Turquia.

O acordo está a ser finalizado pelos negociadores alemães encarregues do processo. "Obviamente, seria ótimo se a Austrália pudesse acolher tudo, mas não podemos. Este processo funciona por consenso, o que significa que, se alguém se opusesse a uma candidatura, esta seria transferida para Bona", afirmou o Ministro australiano das Alterações Climáticas, Chris Bowen, citado pela estação pública australiana ABC.

A imprensa australiana sublinha que a Turquia ainda terá de reconfirmar o acordo para que este seja adoptado. A presidência da COP implica a condução do processo negocial pela Austrália, apesar de não organizar a cimeira em Adelaide como pretendiam os australianos. A COP31 realizar-se-á, tudo indica, na região turca de Antalya em Novembro de 2026.

De acordo com a mesma fonte, a região do Pacífico poderá também acolher uma reunião sobre o clima com líderes globais antes da COP31.

"Isto poderia incluir uma reunião de líderes de alto nível no Pacífico, bem como um evento de compromisso na COP com o objetivo de angariar apoio para o Mecanismo de Resiliência do Pacífico", afirmou Pat Conroy, Ministro das Indústrias de Defesa da Austrália, à rádio ABC.

A decisão terá ainda de ser formalizada no final da COP30, que termina esta sexta-feira em Belém do Pará, no Brasil.

