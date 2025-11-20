Edifício da COP30 evacuado devido a alerta de incêndio

20 nov, 2025 - 17:19 • José Pedro Frazão , Daniela Espírito Santo , Miguel Marques Ribeiro
Parte do edifício onde se realiza a COP30, em Belém do Pará, no Brasil, foi evacuada esta quinta-feira. Os primeiros relatos dão conta de um alerta de incêndio que terá sido dado por volta das 14h00 (17h00 em Lisboa).
Uma hora depois a organização da COP30 informava que o "incêndio ocorrido na região de pavilhões da Blue Zone" estaria "controlado e não deixou feridos", informação que tinha sido já avançada pelo ministro do Turismo. "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", referiu a mesma fonte. O ministro do Turismo, citado pela TV Globo, assegurou que a evacuação foi "um procedimento padrão".
Nas redes sociais surgiram as primeiras imagens de um dos pavilhões onde decorre a cimeira. Num vídeo partilhado na rede social X, é possível ver fumo e parte da cobertura queimada pelo fogo, enquanto várias pessoas correm do local. Muitos outros vídeos similares - ainda passíveis de confirmação - mostram o mesmo cenário: chamas a destruir rapidamente parte do teto de um dos pavilhões e muita gente a correr na direção oposta.
Os canais televisivos presentes no local mostraram as autoridades a formarem um cordão de segurança para impedir o acesso à zona afetada.
As primeiras informações oficiais davam conta de que a zona azul - de negociações -, bem como a zona verde - dedicada às ONG's - terão sido evacuadas. A eletricidade também foi cortada na zona azul, incluindo no centro de imprensa.
A cadeia de televisão brasileira Globo avançou que poderá ter-se tratado de um curto-circuito num dos pavilhões, desconhecendo-se, para já, qual a zona de origem. A mesma empresa de media adianta, no entanto, que o fogo pode ter começado junto ao pavilhão de África.
Citado pela CNN Portugal, o presidente da Associação Zero, Francisco Ferreira, referiu que tudo começou junto ao local onde se encontrava a comitiva portuguesa.
No local, durante os momentos de aflição que se sucederam ao alerta, o jornalista da Renascença José Pedro Frazão adiantou haver "cheiro a fumo na COP" e que chovia torrencialmente em Belém, o que poderia ajudar no combate às chamas.
Todas as atividades da Conferência do Clima encontram-se suspensas e "há também muitos delegados que já não voltar".
[Notícia atualizada às 18h04 de 20 de novembro de 2025 para acrescentar detalhes]