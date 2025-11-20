Edifício da COP30 evacuado devido a alerta de incêndio

Parte do edifício onde se realiza a COP30, em Belém do Pará, no Brasil, foi evacuada esta quinta-feira. Os primeiros relatos dão conta de um alerta de incêndio que terá sido dado por volta das 14h00 (17h00 em Lisboa).

Uma hora depois a organização da COP30 informava que o "incêndio ocorrido na região de pavilhões da Blue Zone" estaria "controlado e não deixou feridos", informação que tinha sido já avançada pelo ministro do Turismo. "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", referiu a mesma fonte. O ministro do Turismo, citado pela TV Globo, assegurou que a evacuação foi "um procedimento padrão".



Nas redes sociais surgiram as primeiras imagens de um dos pavilhões onde decorre a cimeira. Num vídeo partilhado na rede social X, é possível ver fumo e parte da cobertura queimada pelo fogo, enquanto várias pessoas correm do local. Muitos outros vídeos similares - ainda passíveis de confirmação - mostram o mesmo cenário: chamas a destruir rapidamente parte do teto de um dos pavilhões e muita gente a correr na direção oposta.

Os canais televisivos presentes no local mostraram as autoridades a formarem um cordão de segurança para impedir o acesso à zona afetada.

