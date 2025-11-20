Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Edifício da COP30 evacuado devido a alerta de incêndio

20 nov, 2025 - 17:19 • José Pedro Frazão , Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , Miguel Marques Ribeiro

[em atualização]

A+ / A-

Parte do edifício onde se realiza a COP30, em Belém do Pará, no Brasil, foi evacuada esta quinta-feira. Os primeiros relatos dão conta de um alerta de incêndio.

Nas redes sociais surgem as primeiras imagens de um dos pavilhões onde decorre a cimeira. Num vídeo partilhado na rede social X, é possível ver fumo e parte da cobertura queimada pelo fogo, enquanto várias pessoas correm do local.

As primeiras informações oficiais dão conta de que a zona azul - de negociações -, bem como a zona verde - dedicada às ONG's - terão sido evacuadas. A eletricidade também foi cortada na zona azul, incluindo no centro de imprensa.

A cadeia de televisão brasileira Globo avança que poderá ter-se tratado de um curto-circuito num dos pavilhões, desconhecendo-se, para já, qual a zona de origem. No local, o jornalista da Renascença José Pedro Frazão adianta que "há cheio a fumo na COP" e que chove torrencialmente em Belém, o que poderá ajudar no combate às chamas.

Os meios de comunicação social no local não dão, para já, conta da existência de feridos.

[Notícia atualizada às 17h22 de 20 de novembro de 2025 para acrescentar detalhes]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?