Edifício da COP30 evacuado devido a alerta de incêndio

20 nov, 2025 - 17:19 • José Pedro Frazão , Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , Miguel Marques Ribeiro
Parte do edifício onde se realiza a COP30, em Belém do Pará, no Brasil, foi evacuada esta quinta-feira. Os primeiros relatos dão conta de um alerta de incêndio.
Nas redes sociais surgem as primeiras imagens de um dos pavilhões onde decorre a cimeira. Num vídeo partilhado na rede social X, é possível ver fumo e parte da cobertura queimada pelo fogo, enquanto várias pessoas correm do local.
As primeiras informações oficiais dão conta de que a zona azul - de negociações -, bem como a zona verde - dedicada às ONG's - terão sido evacuadas. A eletricidade também foi cortada na zona azul, incluindo no centro de imprensa.
A cadeia de televisão brasileira Globo avança que poderá ter-se tratado de um curto-circuito num dos pavilhões, desconhecendo-se, para já, qual a zona de origem. No local, o jornalista da Renascença José Pedro Frazão adianta que "há cheio a fumo na COP" e que chove torrencialmente em Belém, o que poderá ajudar no combate às chamas.
Os meios de comunicação social no local não dão, para já, conta da existência de feridos.
[Notícia atualizada às 17h22 de 20 de novembro de 2025 para acrescentar detalhes]