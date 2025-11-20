​"Estamos à sua espera". Guterres convida Trump a juntar-se à Conferência do Clima

Guterres espera que a Presidência da Conferência consiga um equilíbrio de posições que permita obter um acordo: "Há um equilíbrio entre adaptação e mitigação e estou convencido que a presidência tudo fará para o alcançar."

"Estamos à sua espera. A esperança é a última a morrer", declarou o secretário-geral das Nações Unidas, que foi convidado a dirigir uma mensagem ao Presidente dos EUA, país ausente da Conferência do Clima, no Brasil.

António Guterres dirigiu-se esta quinta-feira a Donald Trump a partir de Belém do Pará , na Amazónia, onde decorre a COP30, pedindo aos Estados Unidos da América para se juntarem aos esforços mundiais na luta contra as alterações climáticas.

"Um acordo só será possível se tiver em conta as preocupações daqueles que consideram que a adaptação necessita de um volume de recursos substancial e aqueles que consideram que de pouco valerá apoiar a adaptação se as emissões continuarem a crescer de uma forma extremamente rápida, causando cada vez mais devastação em todo o mundo", acrescentou o português.

Um dos pontos mais relevantes é a criação de um roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. "Um dos problemas essencias, em relação ao nível de emissões que temos, é o facto de os combustíveis fósseis representarem 80% das emissões."

Guterres diz que é essencial fazer uma transição energética para reduzir as emissões poluentes. "Não há solução para os problemas se não houver simultaneamente uma transição justa dos combustíveis fósseis para as energias renováveis", explicou o secretário-geral.