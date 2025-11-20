Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

COP30

​"Estamos à sua espera". Guterres convida Trump a juntar-se à Conferência do Clima

20 nov, 2025 - 16:35 • José Pedro Frazão (enviado especial à COP30), Miguel Marques Ribeiro

O secretário-geral das Nações Unidas avisa que é preciso construir um equilíbrio entre adaptação e mitigação para que se chegue a um acordo na Conferência que decorre em Belém do Pará, na Amazónia.

A+ / A-

António Guterres dirigiu-se esta quinta-feira a Donald Trump a partir de Belém do Pará, na Amazónia, onde decorre a COP30, pedindo aos Estados Unidos da América para se juntarem aos esforços mundiais na luta contra as alterações climáticas.

"Estamos à sua espera. A esperança é a última a morrer", declarou o secretário-geral das Nações Unidas, que foi convidado a dirigir uma mensagem ao Presidente dos EUA, país ausente da Conferência do Clima, no Brasil.

Guterres espera que a Presidência da Conferência consiga um equilíbrio de posições que permita obter um acordo: "Há um equilíbrio entre adaptação e mitigação e estou convencido que a presidência tudo fará para o alcançar."

COP30. Lula quer petrolíferas, mineradoras e super ricos a pagar transição energética

COP30. Lula quer petrolíferas, mineradoras e super ricos a pagar transição energética

O chefe de Estado brasileiro frisou ainda que é ne(...)

"Um acordo só será possível se tiver em conta as preocupações daqueles que consideram que a adaptação necessita de um volume de recursos substancial e aqueles que consideram que de pouco valerá apoiar a adaptação se as emissões continuarem a crescer de uma forma extremamente rápida, causando cada vez mais devastação em todo o mundo", acrescentou o português.

Um dos pontos mais relevantes é a criação de um roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. "Um dos problemas essencias, em relação ao nível de emissões que temos, é o facto de os combustíveis fósseis representarem 80% das emissões."

Guterres diz que é essencial fazer uma transição energética para reduzir as emissões poluentes. "Não há solução para os problemas se não houver simultaneamente uma transição justa dos combustíveis fósseis para as energias renováveis", explicou o secretário-geral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?