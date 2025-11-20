Já passou meio século depois daquela madrugada de quinta-feira, 20 de Novembro de 1975, em que Francisco Franco faleceu.

Nos dias prévios a este acontecimento histórico, todo o país esperava, com enorme expetativa, as novidades sobre o seu estado de saúde que chegavam do hospital La Paz, onde estava internado.

Finalmente, a notícia temida por uns e desejada por outros, foi dada em primeira mão às 4h58 horas pela Agência Europapress: “Franco morreu, Franco morreu, Franco morreu.” Três vezes para que não houvesse dúvidas sobre a veracidade da informação.

A Rádio Nacional de Espanha, da qual dependiam todas as emissoras do país, podia ter dado a informação no seu boletim de notícias das 5h00, mas não o fez cumprindo o plano elaborado pelos serviços de informações que previa que a notícia só podia ser dada à primeira hora da manhã, pois assim seria mais fácil controlar as ações subversivas que se pudessem produzir.

Já passava das 6h00 quando o Ministro da Informação comunicou o sucedido, pelo que os espanhóis souberam da morte do seu Chefe de Estado muito depois do resto do mundo.

Ainda hoje continua viva a polémica sobre a hora exata em que Franco deixou de existir admitindo-se que poderá ter sido bastante anterior à anunciada. Mas o que não há dúvidas é que a equipa médica chefiada pelo seu genro, o Marquês de Vilaverde, fez tudo para lhe prolongar a vida numa atroz agonia de 36 dias. Neste lapso de tempo, foi três vezes operado, teve dois enfartes, várias hemorragias. Foi um enorme sofrimento só para ganhar tempo para preparar o franquismo sem Franco.

Anos mais tarde, apareceram numa revista umas chocantes fotos de Franco, agonizando cheio de tubos e ligado a mil cabos. Foi o próprio Marquês quem as tirou e alguém as vendeu por bom preço.

Depois de embalsamado, o corpo de Franco foi levado para a que fora sua residência, o Palácio de El Pardo. Ao longo do dia, as emissoras de rádio emitiam música clássica e pediam aos cidadãos que não se deslocassem ao Pardo - aquelas eram horas da família. Quem quisesse estar num o último adeus, poderia fazê-lo no dia seguinte, no Palácio Real.

A minha curiosidade de jovem jornalista impulsionou-me, contudo, a ir a El Pardo, sentir o ambiente que, à volta do Palácio, se vivia nessa hora histórica. Lá fui com a minha mulher e dois cunhados. Ao chegar, demos de caras com uns militares que, em tom autoritário, deram ordens para estacionar, sairmos do carro e seguirmos o caminho que nos indicavam: “Sempre em frente.” Esse “sempre em frente” levou-nos a uma capela onde não havia ninguém, salvo dois vivos, soldados, que escoltavam um morto, que era Franco. Ali tínhamos, diante nós e só para nós, o corpo vestido com a farda de gala de chefe dos exércitos.

As duas mulheres sentiam incómodo por estarem vestidas com casacos encarnados diante do cadáver de um dos homens que mais tempo exerceu o poder em toda a história de Espanha. Mas a experiência, única e inesquecível para o resto da vida, esteve a ponto de acabar mal. Talvez pela emoção do momento ou pela grossura dos magníficos tapetes que cobriam o chão, o meu cunhado tropeçou num deles e só por milagre não foi com a cara em cheio contra a urna. Felizmente, tudo não passou de grande susto.

No regresso a Madrid, passámos pelo Palácio Real, onde já havia uma enorme fila de milhares de espanhóis, vindos de toda o país. Teriam de esperar longas horas até chegar o momento de poderem ver a Franco pela última vez, um privilégio que, muito antes que eles, e, quase sem o querer, tiveram estes quatro portugueses.

A 23 de Novembro, Franco foi sepultado no Mosteiro do Vale dos Caídos, que ele próprio mandara construir. Esse foi o primeiro dia da futura democracia que, depois da transição, viria a consolidar-se como uma monarquia parlamentar, tendo o Rei Juan Carlos I como Chefe de Estado.

A Espanha de agora pouco tem a ver com a que Franco deixou como herança. Tal como aconteceu com, Portugal, a entrada na União Europeia foi fundamental para a modernização do país onde, à medida que o tempo vai passando, vão sendo menos os saudosistas que opinam que “com Franco vivia-se melhor”. Mas ainda se mantêm sinais do franquismo que a lei da Memória História vai procurando eliminar. Os restos de Franco já não estão no Vale dos Caídos: repousam num cemitério.

Além disto, o Pazo de Meirás, residência de Verão de que Franco se tinha apoderado, voltou a pertencer ao Estado, o Governo iniciou o processo de ilegalização da Fundaçâo Francisco Franco, mas, por todo o país, ainda há ruas e praças com o nome de militares que foram fieis ao Caudillo, há bares com as paredes repletas de fotos de Franco, há um partido franquista ainda em formação, mas, certamente o mais sério, é que ainda estão por recuperar os restos mortais de mais de 100 mil espanhóis, entre eles os de Frederico Garcia Lorca, liquidados pelo franquismo e enterrados em valas comuns.

Um aspeto preocupante diz respeito aos jovens: mais de 20%, atraídos pelas forças politicas de extrema direita, confessam que não se importaria viver num regime autoritário, algo que não sabem como é porque nunca o conheceram e como nas escolas, pouco ou nada lhes ensinaram pela dificuldade que têm os professores em explicar-lhes , muitos o que sabem sobre o regime franquista, é o que lhes contam os avós, por muito jovens que sejam e para poderem comparar o que foi no passado com o quedesfrutam no presente, têm todo o direito e obrigação de sair da ignorância do que foi um dos períodos mais relevantes da história moderna do seu país.

Manuel Pereira, ramos, em Madrid