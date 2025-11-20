Ouvir
50 anos da morte de Franco

“Franco morreu, Franco morreu, Franco morreu.” Três vezes para que não houvesse dúvidas

20 nov, 2025 - 11:32

Manuel Pereira Ramos, há 50 anos um jovem jornalista português radicado em Madrid, partilha, em texto, as memórias do momento fulcral da mudança de regime em Espanha.

Já passou meio século depois daquela madrugada de quinta-feira, 20 de Novembro de 1975, em que Francisco Franco faleceu.

Nos dias prévios a este acontecimento histórico, todo o país esperava, com enorme expetativa, as novidades sobre o seu estado de saúde que chegavam do hospital La Paz, onde estava internado.

Finalmente, a notícia temida por uns e desejada por outros, foi dada em primeira mão às 4h58 horas pela Agência Europapress: “Franco morreu, Franco morreu, Franco morreu.” Três vezes para que não houvesse dúvidas sobre a veracidade da informação.

A Rádio Nacional de Espanha, da qual dependiam todas as emissoras do país, podia ter dado a informação no seu boletim de notícias das 5h00, mas não o fez cumprindo o plano elaborado pelos serviços de informações que previa que a notícia só podia ser dada à primeira hora da manhã, pois assim seria mais fácil controlar as ações subversivas que se pudessem produzir.

Já passava das 6h00 quando o Ministro da Informação comunicou o sucedido, pelo que os espanhóis souberam da morte do seu Chefe de Estado muito depois do resto do mundo.

Ainda hoje continua viva a polémica sobre a hora exata em que Franco deixou de existir admitindo-se que poderá ter sido bastante anterior à anunciada. Mas o que não há dúvidas é que a equipa médica chefiada pelo seu genro, o Marquês de Vilaverde, fez tudo para lhe prolongar a vida numa atroz agonia de 36 dias. Neste lapso de tempo, foi três vezes operado, teve dois enfartes, várias hemorragias. Foi um enorme sofrimento só para ganhar tempo para preparar o franquismo sem Franco.

Anos mais tarde, apareceram numa revista umas chocantes fotos de Franco, agonizando cheio de tubos e ligado a mil cabos. Foi o próprio Marquês quem as tirou e alguém as vendeu por bom preço.

Depois de embalsamado, o corpo de Franco foi levado para a que fora sua residência, o Palácio de El Pardo. Ao longo do dia, as emissoras de rádio emitiam música clássica e pediam aos cidadãos que não se deslocassem ao Pardo - aquelas eram horas da família. Quem quisesse estar num o último adeus, poderia fazê-lo no dia seguinte, no Palácio Real.

A minha curiosidade de jovem jornalista impulsionou-me, contudo, a ir a El Pardo, sentir o ambiente que, à volta do Palácio, se vivia nessa hora histórica. Lá fui com a minha mulher e dois cunhados. Ao chegar, demos de caras com uns militares que, em tom autoritário, deram ordens para estacionar, sairmos do carro e seguirmos o caminho que nos indicavam: “Sempre em frente.” Esse “sempre em frente” levou-nos a uma capela onde não havia ninguém, salvo dois vivos, soldados, que escoltavam um morto, que era Franco. Ali tínhamos, diante nós e só para nós, o corpo vestido com a farda de gala de chefe dos exércitos.

As duas mulheres sentiam incómodo por estarem vestidas com casacos encarnados diante do cadáver de um dos homens que mais tempo exerceu o poder em toda a história de Espanha. Mas a experiência, única e inesquecível para o resto da vida, esteve a ponto de acabar mal. Talvez pela emoção do momento ou pela grossura dos magníficos tapetes que cobriam o chão, o meu cunhado tropeçou num deles e só por milagre não foi com a cara em cheio contra a urna. Felizmente, tudo não passou de grande susto.

No regresso a Madrid, passámos pelo Palácio Real, onde já havia uma enorme fila de milhares de espanhóis, vindos de toda o país. Teriam de esperar longas horas até chegar o momento de poderem ver a Franco pela última vez, um privilégio que, muito antes que eles, e, quase sem o querer, tiveram estes quatro portugueses.

A 23 de Novembro, Franco foi sepultado no Mosteiro do Vale dos Caídos, que ele próprio mandara construir. Esse foi o primeiro dia da futura democracia que, depois da transição, viria a consolidar-se como uma monarquia parlamentar, tendo o Rei Juan Carlos I como Chefe de Estado.

A Espanha de agora pouco tem a ver com a que Franco deixou como herança. Tal como aconteceu com, Portugal, a entrada na União Europeia foi fundamental para a modernização do país onde, à medida que o tempo vai passando, vão sendo menos os saudosistas que opinam que “com Franco vivia-se melhor”. Mas ainda se mantêm sinais do franquismo que a lei da Memória História vai procurando eliminar. Os restos de Franco já não estão no Vale dos Caídos: repousam num cemitério.

Além disto, o Pazo de Meirás, residência de Verão de que Franco se tinha apoderado, voltou a pertencer ao Estado, o Governo iniciou o processo de ilegalização da Fundaçâo Francisco Franco, mas, por todo o país, ainda há ruas e praças com o nome de militares que foram fieis ao Caudillo, há bares com as paredes repletas de fotos de Franco, há um partido franquista ainda em formação, mas, certamente o mais sério, é que ainda estão por recuperar os restos mortais de mais de 100 mil espanhóis, entre eles os de Frederico Garcia Lorca, liquidados pelo franquismo e enterrados em valas comuns.

Um aspeto preocupante diz respeito aos jovens: mais de 20%, atraídos pelas forças politicas de extrema direita, confessam que não se importaria viver num regime autoritário, algo que não sabem como é porque nunca o conheceram e como nas escolas, pouco ou nada lhes ensinaram pela dificuldade que têm os professores em explicar-lhes , muitos o que sabem sobre o regime franquista, é o que lhes contam os avós, por muito jovens que sejam e para poderem comparar o que foi no passado com o quedesfrutam no presente, têm todo o direito e obrigação de sair da ignorância do que foi um dos períodos mais relevantes da história moderna do seu país.

Manuel Pereira, ramos, em Madrid

