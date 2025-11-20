Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo espanhol está a usar 50 anos da morte de Franco "para agitar ódios presentes"

20 nov, 2025 - 09:30 • Pedro Mesquita , João Malheiro

Diogo Noivo realça que a escolha da efeméride por parte do governo espanhol "é surpreendente e discutível".

A+ / A-

Espanha assinala esta quinta-feira os 50 anos da morte do ditador Francisco Franco e o politólogo Diogo Noivo considera que o governo de Pedro Sanchez está a usar a data para "agitar ódios presentes".

Meio século depois, esta é uma data que continua a dividir os espanhóis. À Renascença, Diogo Noivo diz que o executivo espanhol tem procurado "usar fantasmas do passado" e "polarizar a sociedade" e daí retirar dividendos políticos.

"Há um conjunto de cerimónias e de mesas redondas. Ficamos na dúvida se é recordar, assinalar ou ressuscistar Francisco Franco", ironiza.

O especialista realça que a escolha da efeméride por parte do governo espanhol "é surpreendente e discutível", porque Espanha podia escolher celebrar outra data "que assinalasse o início da democracia", como as primeiras eleições livres, em 1977.

"A morte do ditador, por si só, não se traduz no início da democracia. Quando Franco morre não era de todo evidente que o regime ditatorial pudesse ser substituído", sublinha.

Para o politólogo, Pedro Sanchez "usa a memória bastante enviesada da história recente de Espanha" apenas em "períodos eleitorais ou pré-eleitorais". Algo que tem feito com que o espírito de consenso e de cedências mútuas entre esquerda e direita em Espanha "esteja completamente dinamitado".

E no dia em que Espanha assinala os 50 anos da morte de Francisco Franco, há uma dúvida que se coloca: Meio século depois, poderemos considerar que a transição espanhola para a democracia foi mais bem conseguida do que em Portugal?

Diogo Noivo admite que sim, se compararmos hoje os dois países nas suas dimensões económica e social.

"Espanha tem desafios grandes, mas é uma grande potência europeia e tem uma sociedade vibrante. Nesse sentido, a transição espanhola não foi um fracasso", conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?