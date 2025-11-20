Manuel Poêjo Torres denuncia proposta americana como “bomba” contra Kiev

20 nov, 2025 - 00:10 • Marisa Gonçalves
O novo plano proposto pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia foi classificado por Manuel Poêjo Torres como uma “bomba” diplomática, com exigências que considera inaceitáveis para Kiev. O especialista em ciência política e consultor da NATO defende que o plano, redigido em coordenação com Moscovo, impõe cedências unilaterais à Ucrânia.
Entre os principais pontos criticados está a exigência da retirada das tropas ucranianas da linha de contacto nas regiões de Lugansk e Donetsk. “A retirada de territórios que neste momento a Ucrânia controla, cerca de 14,5% no Donbass, e a entrega à Rússia”, disse Manuel Poêjo Torres, acrescentando que o plano também impõe “a redução das forças armadas ucranianas em 50 por cento”.
O documento prevê ainda o reconhecimento da língua russa como oficial na Ucrânia e a legitimação da Igreja Ortodoxa Russa no território. Para o analista, estas cláusulas revelam um alinhamento com os interesses de Moscovo. “Acaba Vladimir Putin, com este acordo, por garantir o controlo das quatro províncias, a redução do exército ucraniano e o fim do apoio militar americano”, destacou.
O especialista considera ainda que esta proposta dos EUA “vai contra os mais elementares princípios da defesa das sociedades abertas e das democracias”, num contexto internacional que, afirma, exige firmeza e não concessões ao agressor. Critica também o facto de a negociação ter sido feita “unilateralmente com o agressor”, sem garantir os interesses da parte atacada.
Segundo Manuel Poêjo Torres, a proposta não surge por acaso neste momento. Acredita que tem como objetivo desviar a atenção do escândalo que envolve os ficheiros do caso Epstein. “A Casa Branca está concentrada em desconcentrar as atenções públicas sobre o seu Presidente”, afirmou.
Por fim, lamenta que a Europa continue ausente das decisões relevantes no conflito, devido à sua fraca influência no tabuleiro internacional. “Não tem expressão política, militar nem ideológica para se conseguir impor”, rematou, alertando para o risco de a Europa perder definitivamente o seu lugar no sistema internacional.