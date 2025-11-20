No meio de chuva de críticas, UE avança com regras mais flexíveis para a IA

Ao longo da última década, a União Europeia aprovou legislação digital ambiciosa, desde o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) até à Lei da IA — normas que, segundo grupos empresariais, travam a inovação e colocam as empresas europeias em desvantagem.

Os planos da Comissão Europeia incluem permitir que as empresas tecnológicas utilizem dados pessoais para treinar modelos de IA com base em “interesse legítimo”, sem necessidade de consentimento, e adiar por um ano a aplicação das regras para sistemas de IA de alto risco, segundo um projeto visto pela Reuters.

A Europa simplificou, esta quarta-feira, as suas leis sobre inteligência artificial e privacidade, numa tentativa de aliviar o quadro regulamentar rigoroso da UE — uma medida que, segundo críticos, representa uma cedência às grandes tecnológicas e ao Presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo os críticos, o “Omnibus Digital” adiará a (...)

Empresas como a Alphabet, dona da Google, a Meta, proprietária do Facebook, e também a Siemens e a SAP, da Europa, têm defendido a revisão das regras de IA para facilitar a atividade empresarial.

Entretanto, a administração Trump tem criticado regularmente as regulamentações europeias, acusando-as de visar empresas norte-americanas — acusações que a Comissão Europeia sempre rejeitou.

Grupos de lobby tecnológicos também apelaram à UE para suspender a implementação da Lei da IA, que entrou em vigor no ano passado, com várias disposições a serem introduzidas de forma faseada. “A Comissão precisa de mostrar que está seriamente empenhada em simplificar as regras e fomentar a inovação, salvaguardando ao mesmo tempo a herança jurídica e a legislação emblemática da Europa”, afirmou à Reuters Dessislava Savova, sócia da Clifford Chance.

“Não esperamos uma revolução regulatória, mas sim mudanças significativas e práticas”, acrescentou.

Regras mais simples e previsíveis

As alterações à Lei da IA incluem a isenção das empresas que utilizem IA para tarefas limitadas ou procedimentais da obrigação de registar esses sistemas na base de dados da UE destinada a sistemas de alto risco.

“A Comissão parece procurar regras mais simples e previsíveis, que reduzam a fricção para os inovadores, mantendo intactas as salvaguardas essenciais da UE”, disse Ahmed Baladi, sócio da Gibson Dunn, à Reuters.

As propostas do pacote “Omnibus Digital” ainda terão de ser aprovadas pelos Estados-membros da UE antes de poderem ser aplicadas.

O eurodeputado Brando Benifei, que liderou as negociações sobre as regras de IA, afirmou na terça-feira que o Parlamento Europeu deve continuar a defender os direitos digitais dos cidadãos.

Maior retrocesso de direitos digitais da UE

Ativistas da privacidade como a Noyb e grupos de direitos civis consideram que as alterações representam um enfraquecimento das normas europeias.

Uma carta aberta assinada por 127 organizações da sociedade civil classificou as propostas como “o maior retrocesso dos direitos fundamentais digitais na história da UE”.

E, nesta quarta-feira, um grupo de ativistas colocou quatro painéis móveis nas ruas de Bruxelas, juntamente com centenas de cartazes espalhados pela cidade, apelando à presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que resista às Big Tech e ao Presidente norte-americano.

“É dececionante ver a Comissão Europeia ceder à pressão da administração Trump e dos lóbis das Big Tech”, afirmou a eurodeputada holandesa Kim van Sparrentak, em comunicado.