Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

No meio de chuva de críticas, UE avança com regras mais flexíveis para a IA

20 nov, 2025 - 17:22 • Reuters

UE pretende simplificar leis sobre IA e privacidade para facilitar operações empresariais. Ativistas alertam para o maior retrocesso de direitos digitais na história da UE.

A+ / A-

A Europa simplificou, esta quarta-feira, as suas leis sobre inteligência artificial e privacidade, numa tentativa de aliviar o quadro regulamentar rigoroso da UE — uma medida que, segundo críticos, representa uma cedência às grandes tecnológicas e ao Presidente dos EUA, Donald Trump.

Os planos da Comissão Europeia incluem permitir que as empresas tecnológicas utilizem dados pessoais para treinar modelos de IA com base em “interesse legítimo”, sem necessidade de consentimento, e adiar por um ano a aplicação das regras para sistemas de IA de alto risco, segundo um projeto visto pela Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao longo da última década, a União Europeia aprovou legislação digital ambiciosa, desde o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) até à Lei da IA — normas que, segundo grupos empresariais, travam a inovação e colocam as empresas europeias em desvantagem.

A UE quer flexibilizar as regras para as Big Tech. Mas como?

Tecnologia

A UE quer flexibilizar as regras para as Big Tech. Mas como?

Segundo os críticos, o “Omnibus Digital” adiará a (...)

Empresas como a Alphabet, dona da Google, a Meta, proprietária do Facebook, e também a Siemens e a SAP, da Europa, têm defendido a revisão das regras de IA para facilitar a atividade empresarial.

Entretanto, a administração Trump tem criticado regularmente as regulamentações europeias, acusando-as de visar empresas norte-americanas — acusações que a Comissão Europeia sempre rejeitou.

Grupos de lobby tecnológicos também apelaram à UE para suspender a implementação da Lei da IA, que entrou em vigor no ano passado, com várias disposições a serem introduzidas de forma faseada. “A Comissão precisa de mostrar que está seriamente empenhada em simplificar as regras e fomentar a inovação, salvaguardando ao mesmo tempo a herança jurídica e a legislação emblemática da Europa”, afirmou à Reuters Dessislava Savova, sócia da Clifford Chance.

“Não esperamos uma revolução regulatória, mas sim mudanças significativas e práticas”, acrescentou.

Regras mais simples e previsíveis

As alterações à Lei da IA incluem a isenção das empresas que utilizem IA para tarefas limitadas ou procedimentais da obrigação de registar esses sistemas na base de dados da UE destinada a sistemas de alto risco.

“A Comissão parece procurar regras mais simples e previsíveis, que reduzam a fricção para os inovadores, mantendo intactas as salvaguardas essenciais da UE”, disse Ahmed Baladi, sócio da Gibson Dunn, à Reuters.

As propostas do pacote “Omnibus Digital” ainda terão de ser aprovadas pelos Estados-membros da UE antes de poderem ser aplicadas.

O eurodeputado Brando Benifei, que liderou as negociações sobre as regras de IA, afirmou na terça-feira que o Parlamento Europeu deve continuar a defender os direitos digitais dos cidadãos.

Maior retrocesso de direitos digitais da UE

Ativistas da privacidade como a Noyb e grupos de direitos civis consideram que as alterações representam um enfraquecimento das normas europeias.

Uma carta aberta assinada por 127 organizações da sociedade civil classificou as propostas como “o maior retrocesso dos direitos fundamentais digitais na história da UE”.

E, nesta quarta-feira, um grupo de ativistas colocou quatro painéis móveis nas ruas de Bruxelas, juntamente com centenas de cartazes espalhados pela cidade, apelando à presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que resista às Big Tech e ao Presidente norte-americano.

“É dececionante ver a Comissão Europeia ceder à pressão da administração Trump e dos lóbis das Big Tech”, afirmou a eurodeputada holandesa Kim van Sparrentak, em comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?