Trump retira tarifas sobre carne e café brasileiros

20 nov, 2025 - 23:55 • com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta quinta-feira uma ordem executiva que revoga as tarifas de 40% aplicadas desde julho a produtos alimentares brasileiros, entre os quais carne de vaca, café, cacau e frutas.
As taxas tinham sido impostas como retaliação pela acusação formal ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A medida, divulgada pela Casa Branca, aplica-se às importações com data posterior a 13 de novembro e poderá obrigar ao reembolso dos direitos alfandegários já cobrados.
O Brasil fornece habitualmente um terço do café consumido nos EUA e tem vindo a consolidar-se como fornecedor de carne de vaca, sobretudo para hambúrgueres.