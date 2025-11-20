Ouvir
Trump retira tarifas sobre carne e café brasileiros

20 nov, 2025 - 23:55 • com Reuters

Donald Trump revogou as tarifas de 40% aplicadas à carne, café, cacau e fruta brasileiros desde julho.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta quinta-feira uma ordem executiva que revoga as tarifas de 40% aplicadas desde julho a produtos alimentares brasileiros, entre os quais carne de vaca, café, cacau e frutas.

As taxas tinham sido impostas como retaliação pela acusação formal ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

A medida, divulgada pela Casa Branca, aplica-se às importações com data posterior a 13 de novembro e poderá obrigar ao reembolso dos direitos alfandegários já cobrados.

O Brasil fornece habitualmente um terço do café consumido nos EUA e tem vindo a consolidar-se como fornecedor de carne de vaca, sobretudo para hambúrgueres.

