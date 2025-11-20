Um vídeo, seis democratas e a fúria de Trump: “Comportamento subversivo, punível com a morte”

A gravação não menciona qualquer caso específico, mas surge num contexto de críticas às ações militares ordenadas por Trump no mar das Caraíbas e no Pacífico, bem como à mobilização da Guarda Nacional em operações de controlo migratório.

O vídeo foi divulgado na terça-feira por seis congressistas democratas com experiência militar ou nos serviços de informação, incluindo os senadores Elissa Slotkin (ex-analista da CIA) e Mark Kelly (ex-astronauta e veterano da Marinha). Dirigem-se diretamente a militares e agentes, dizendo: “ As nossas leis são claras: é legítimo recusar ordens ilegais .”

“ Isto é extremamente grave e perigoso para o nosso país ”, escreveu Trump, acrescentando: “ Estas palavras não podem ser toleradas. Comportamento subversivo por parte de traidores! Prendê-los??? ”

A acusação foi feita através de uma publicação na rede social Truth Social.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quinta-feira seis congressistas democratas de “ comportamento subversivo, punível com a morte ”, na sequência da divulgação de um vídeo em que estes apelam às Forças Armadas e aos Serviços Secretos para recusarem ordens ilegais.

Slotkin termina o vídeo com o apelo: “Precisamos que defendam as nossas leis, a nossa Constituição. Não abandonem o navio.”

Em resposta, Slotkin escreveu na rede X: “Nenhuma ameaça, intimidação ou apelo à violência nos afastará da nossa obrigação de defender a Constituição.”

Confrontada com as declarações de Trump, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, assegurou que o Presidente “não pretende a execução de membros do Congresso”. No entanto, criticou os democratas por “incentivarem a desobediência dentro da cadeia de comando”.

Embora a legislação civil dos EUA não preveja o crime de sedição, o Código de Justiça Militar inclui essa figura, cuja moldura penal pode chegar à pena de morte. Já o crime de “conspiração sediciosa” aplica-se a civis e é punido com até 20 anos de prisão.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou que as palavras de Trump representam uma ameaça real. “Quando Donald Trump fala em traição e execução, alguns dos seus apoiantes ouvem e acreditam. Está a acender um fósforo numa sala cheia de gasolina.”

Também o senador democrata Chris Coons, presidente da Subcomissão de Defesa, reagiu: “Apelar à execução de membros do Congresso por lembrarem aos militares que devem cumprir a lei é um comportamento próprio de autocratas, não de Presidentes democráticos.” Coons apelou aos seus colegas republicanos para que condenem publicamente as declarações. Até ao momento, a maioria manteve-se em silêncio.