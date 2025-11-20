Zelensky confirma "plano preliminar" de paz que vai discutir com Trump

A Ucrânia confirmou que recebeu um "plano preliminar" dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia, afirmando estar pronta para trabalhar construtivamente com Washington, indicou esta quinta-feira a presidência ucraniana. "O Presidente ucraniano recebeu oficialmente um plano preliminar dos Estados Unidos que, segundo a avaliação norte-americana, poderá revitalizar a diplomacia", declarou o gabinete presidencial norte-americano numa mensagem publicada na rede social Telegram. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, planeia discutir nos próximos dias "as opções diplomáticas disponíveis e os principais pontos necessários para a paz", com o homólogo norte-americano, Donald Trump, referiu a mesma mensagem. "Estamos prontos para trabalhar construtivamente com o lado norte-americano e os nossos parceiros na Europa e em todo o mundo para alcançar a paz", acrescentou. Zelensky tem um encontro marcado para esta quinta-feira em Kiev com responsáveis do Pentágono (Departamento da Defesa dos Estados Unidos), segundo as autoridades ucranianas.

A reunião surge após a visita do líder ucraniano à Turquia na quarta-feira, onde esperava que Washington retomasse as conversações de paz. No entanto, o enviado da Casa Branca (presidência norte-americana), Steve Witkoff, que alegadamente discutiu o plano norte-americano com o Kremlin (presidência russa), não compareceu. Vários órgãos de informação internacionais, incluindo o portal de notícias norte-americano Axios, revelaram na quarta-feira uma proposta de 28 pontos de Washington, que implica a cedência do território ucraniano ocupado pela Rússia e a redução das forças armadas da Ucrânia para 400 mil efetivos. Em reação, a presidência russa comentou esta quinta-feira que a proposta norte-americana não traz "nada de novo" em relação ao que foi discutido na cimeira dos líderes dos Estados Unidos e da Rússia, em agosto no Alasca, apesar de o Axios indicar que foi preparada em articulação com Moscovo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, recorreu a um jogo de palavras para responder evasivamente aos jornalistas que o questionaram sobre o assunto. "Não existem hoje consultas propriamente ditas. Os contactos, sem dúvida, existem", afirmou. Peskov recorreu ainda à argumentação habitualmente usada por Moscovo sobre o conflito, observando que "qualquer momento é bom para uma resolução pacífica", desde que a solução elimine as suas "causas profundas".