"Aceitar tudo"? Excesso de avisos de cookies leva Bruxelas a propor mudanças

21 nov, 2025 - 17:43 • João Pedro Quesado

Exigências criadas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados podem ser alteradas para utilizadores darem consentimento para vários sites com um clique e guardarem as preferências no navegador.

A União Europeia quer reduzir o número de avisos de consentimento à recolha de cookies nos sites da internet. A medida faz parte do pacote de simplificação das leis europeias para a tecnologia, lançada pela Comissão Europeia na quarta-feira.

"Atualmente, os cidadãos enfrentam incontáveis faixas 'pop-up' a pedir o consentimento quando visitam um website", afirma a Comissão na explicação da proposta. "Acham difícil perceber o que lhe estão a pedir para consentir e o que acontece aos seus dados", continua, admitindo que, "como resultado desta complexidade e da simples quantidade de faixas 'pop-up', os utilizadores frequentemente clicam em qualquer botão, apenas para poder aceder ao site visitado".

As atuais exigências surgiram com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor desde maio de 2018. A lei europeia passou a obrigar os sites a pedir o consentimento dos utilizadores para guardar cookies nos dispositivos — um processo que obriga a vários cliques se a opção não for rejeitar, ou aceitar, todos os cookies.

Segundo a Comissão Europeia, a nova proposta permite decidir "que cookies são colocados nos dispositivos e o que acontece aos dados" e permite "um design simplificado". Além disso, há uma simplificação das regras para negócios e "serviços de média", criando-se uma lista de permissões para situações que não apresentam perigo para a privacidade mas são valiosas para os serviços — como estatísticas e medição de audiências.

A UE quer flexibilizar as regras para as Big Tech. Mas como?

Tecnologia

A UE quer flexibilizar as regras para as Big Tech. Mas como?

Segundo os críticos, o “Omnibus Digital” adiará a (...)

Dessa forma, os cookies "benignos" não geram avisos de consentimento. A intenção é, ainda, que seja possível aos cidadãos definir as preferências de cookies através do navegador que utilizam, válidas por seis meses. O navegador ficaria depois responsável por comunicar a preferência a cada site.

Outros cookies, para aceder a dados como a localização ou o histórico de navegação, vão continuar a necessitar de autorização — que poderá ser dada através dessa autorização única, de forma periódica.

O pacote "Omnibus Digital", que pode adiar a aplicação de regras mais rigorosas sobre inteligência artificial (IA) para 2027, vai agora ser discutido entre os países da União Europeia, no Conselho da União, e o Parlamento Europeu, para alcançar um texto comum.

Saiba Mais
