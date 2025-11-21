"Aceitar tudo"? Excesso de avisos de cookies leva Bruxelas a propor mudanças

A União Europeia quer reduzir o número de avisos de consentimento à recolha de cookies nos sites da internet. A medida faz parte do pacote de simplificação das leis europeias para a tecnologia, lançada pela Comissão Europeia na quarta-feira.



"Atualmente, os cidadãos enfrentam incontáveis faixas 'pop-up' a pedir o consentimento quando visitam um website", afirma a Comissão na explicação da proposta. "Acham difícil perceber o que lhe estão a pedir para consentir e o que acontece aos seus dados", continua, admitindo que, "como resultado desta complexidade e da simples quantidade de faixas 'pop-up', os utilizadores frequentemente clicam em qualquer botão, apenas para poder aceder ao site visitado".

As atuais exigências surgiram com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor desde maio de 2018. A lei europeia passou a obrigar os sites a pedir o consentimento dos utilizadores para guardar cookies nos dispositivos — um processo que obriga a vários cliques se a opção não for rejeitar, ou aceitar, todos os cookies.

Segundo a Comissão Europeia, a nova proposta permite decidir "que cookies são colocados nos dispositivos e o que acontece aos dados" e permite "um design simplificado". Além disso, há uma simplificação das regras para negócios e "serviços de média", criando-se uma lista de permissões para situações que não apresentam perigo para a privacidade mas são valiosas para os serviços — como estatísticas e medição de audiências.