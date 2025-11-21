COP30. Novo rascunho de acordo remove transição de combustíveis fósseis

O novo rascunho para um eventual acordo climático na COP30 remove qualquer menção a uma transição energética para abandonar o uso de combustíveis fósseis.

O texto, revelado pelas Nações Unidas esta sexta-feira de manhã, evita, assim, que os países tenham de se comprometer a um roteiro claro para abandonar este tipo de energia, a favor de fontes renováveis.

Mais de trinta países escreveram na quinta-feira à presidência brasileira da conferência climática da ONU a pedir que reveja a proposta de acordo final e inclua um roteiro para a eliminação gradual das energias fósseis.

"Estamos profundamente preocupados com a proposta atual, a aceitar ou a rejeitar", escrevem a Colômbia, França, Reino Unido, Alemanha, entre mais de três dezenas de países, de acordo com uma lista fornecida pela delegação colombiana à AFP.

À Renascença, a líder da delegação do Parlamento Europeu à COP30 já tinha apontado que o cenário de não-acordo é "muito real" e que as negociações não estão a correr bem, devido a "vários bloqueios" de países árabes.

A eurodeputada eleita pelo PSD afirma que as questões relacionadas com a mitigação das alterações climáticas "estão neste momento a ser o ponto de bloqueio mais preocupante", apesar de se presumir que este domínio já estaria consolidado na negociação global da COP30.

"Esperava-se que [este ponto] já tivesse sido ultrapassado, porque, de facto, nos últimos dias houve um progresso significativo em algumas matérias", reconhece Lídia Pereira, que admite que a União Europeia poderá tomar uma posição de força nas horas finais de negociação.