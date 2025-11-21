Corina Machado é dada como "fugitiva" se receber Nobel da Paz na Noruega

Depois de ter ficado em choque por ser a Nobel da Paz deste ano e até receber críticas da Casa Branca por Donald Trump não ser o premiado, María Corina Machado enfrenta outro obstáculo: a Procuradoria-Geral da Venezuela declarou que, caso a líder da oposição decida viajar a 10 de dezembro até à Noruega para receber o prémio, vai ser considerada como "fugitiva".

Corina Machado vive, desde julho do ano passado, escondida devido a várias ameaças de vida do sistema político venezuelano de Nicolás Maduro.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, confirmou, em entrevista à agência AFP, a clandestinidade e disse que assim se evita a detenção de Machado por ser acusada de "atos de conspiração, incitamento ao ódio e terrorismo". No entanto, Corina não confirmou, nem desmentiu uma possível ida a Oslo.

Maria Corina Machado, de 58 anos, foi anunciada pelo Comité da Paz como vencedora em outubro, é apoiante de Trump – aliás, dedicou o prémio tanto ao povo venezuelano como ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) pelo "apoio decisivo à causa" do país –, mas continua sob vigilância das forças políticas de Maduro.

A opositora partilhou esta semana um vídeo na rede social X (antigo Twitter), intitulado como "Manifesto de Liberdade", a prometer o "alvorecer de uma nova era" ao povo venezuelano.