Corina Machado é dada como "fugitiva" se receber Nobel da Paz na Noruega

Depois de ter ficado em choque por ser a Nobel da Paz deste ano e até receber críticas da Casa Branca por Donald Trump não ser o premiado, María Corina Machado enfrenta outro obstáculo: a Procuradoria-Geral da Venezuela declarou que, caso a líder da oposição decida viajar a 10 de dezembro até à Noruega para receber o prémio, vai ser considerada como "fugitiva".
Corina Machado vive, desde julho do ano passado, escondida devido a várias ameaças de vida do sistema político venezuelano de Nicolás Maduro.
O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, confirmou, em entrevista à agência AFP, a clandestinidade e disse que assim se evita a detenção de Machado por ser acusada de "atos de conspiração, incitamento ao ódio e terrorismo". No entanto, Corina não confirmou, nem desmentiu uma possível ida a Oslo.
Maria Corina Machado, de 58 anos, foi anunciada pelo Comité da Paz como vencedora em outubro, é apoiante de Trump – aliás, dedicou o prémio tanto ao povo venezuelano como ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) pelo "apoio decisivo à causa" do país –, mas continua sob vigilância das forças políticas de Maduro.
A opositora partilhou esta semana um vídeo na rede social X (antigo Twitter), intitulado como "Manifesto de Liberdade", a prometer o "alvorecer de uma nova era" ao povo venezuelano.
"O longo e violento abuso de poder do regime está a chegar ao fim", garantiu Machado.
Porém, Tarek William Saab indicou que "mais de 100 mercenários", de mais de 30 nacionalidades e alegadamente ligados à Agência Central de Inteligência norte-americana (CIA) estão já a ser processados pelo Ministério Público da Venezuela.
O procurador-geral adiantou ainda que a Nobel da Paz está a ser investigada por apoiar o envio de forças militares norte-americanas para a Venezuela e Caraíbas, com o objetivo de intercetar pequenas embarcações de alegado tráfico de droga. Estes ataques aéreos já vitimaram mais de 80 pessoas.
O posicionamento de Machado contraria, mais uma vez, os argumentos de Maduro que considera estes ataques como uma "provocação militar".
Já o presidente da Venezuela foi acusado por Donald Trump de querer ser um líder de um cartel de droga e Nicolás Maduro ripostou que a verdadeira intenção do presidente dos EUA é controlar as reservas de petróleo na Venezuela. Porém, Maduro disse estar disponível para conversar com a administração Trump.
