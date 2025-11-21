Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 nov, 2025
De “fascista” a parceiro: Trump e Mamdani juntos pela primeira vez

21 nov, 2025 - 21:12 • Fábio Monteiro

Zohran Mamdani e Donald Trump protagonizaram um encontro surpreendentemente cordial na Casa Branca, apesar das críticas trocadas no passado. O presidente dos EUA aceitou com leveza ser chamado de “fascista” pelo novo autarca nova-iorquino.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu esta sexta-feira na Casa Branca o autarca eleito de Nova Iorque, Zohran Mamdani.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Durante a conferência de imprensa, Trump foi questionado sobre as declarações de Mamdani, que anteriormente o apelidara de “fascista” e “déspota”. O presidente respondeu com ironia e descontração: “Podes simplesmente dizer que sim, é mais fácil”, afirmou, sorridente.

E Mamdani respondeu de forma contida: “Okay, sim.”

Confrontado com a votação da Câmara dos Representantes que denunciou os “horrores do socialismo”, Mamdani, que se assume como socialista democrático, desvalorizou o tema. “Não estou preocupado com resoluções da Câmara. Estou focado no trabalho que temos pela frente”, disse, defendendo como prioridade tornar Nova Iorque uma cidade acessível.

Apesar de terem trocado acusações durante a campanha, com Trump a apelidar Mamdani de “comunista”, ambos assumiram agora pontos de convergência. Mamdani revelou que parte da sua estratégia eleitoral passou por ouvir nova-iorquinos que votaram em Trump por razões económicas.

“Quero trabalhar com o presidente especificamente nessa questão”, sublinhou.

Também a política externa foi abordada, com Trump a dizer que ele e Mamdani partilham o desejo de paz no Médio Oriente. Mamdani acrescentou que muitos eleitores de Trump lhe manifestaram o desejo de “acabar com as guerras intermináveis” e de ver resolvida a crise no custo de vida.

Sobre declarações anteriores em que acusava Trump de promover uma “agenda fascista”, Mamdani optou por focar-se no presente: “A nossa conversa hoje centrou-se no propósito comum de servir os nova-iorquinos”. Trump, por sua vez, desvalorizou as críticas: “Já fui chamado de coisas bem piores.”

Ambos mostraram-se optimistas quanto à cooperação futura. “Tivemos uma excelente reunião”, disse Trump. Mamdani elogiou o encontro e disse esperar que o diálogo produza resultados concretos em áreas como habitação e alimentação.

Apesar da especulação sobre um possível confronto na Sala Oval, Trump manteve um tom cordial ao longo do encontro. “Vamos ajudá-lo. Concordamos em muito mais do que eu imaginava”, afirmou.

“Acho que ele vai ser, espero, um excelente autarca. Quanto melhor ele fizer, mais feliz fico”, acrescentou.

