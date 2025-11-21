Ouvir
Democratas respondem a Trump com vídeo de Messi após encontro com Ronaldo na Casa Branca

21 nov, 2025 - 08:33 • Lusa

A publicação surge um dia depois de a Casa Branca ter divulgado um vídeo de Trump e Ronaldo a caminharem juntos com a mensagem "dois GOATs".

A+ / A-

O Partido Democrata publicou esta quinta-feira imagens de Lionel Messi, o avançado argentino do Inter Miami, na sua conta no TikTok, em resposta ao vídeo divulgado pela Casa Branca com o Presidente republicano Donald Trump ao lado de Cristiano Ronaldo.

O vídeo do TikTok reúne imagens icónicas da carreira de Messi no Barcelona e no Paris Saint-Germain, na seleção argentina e também da cerimónia em que recebeu uma das suas oito Bolas de Ouro.

@democrats

mogged

♬ original sound - click24s

A publicação surge um dia depois de a Casa Branca ter divulgado um vídeo de Trump e Ronaldo a caminharem juntos com a mensagem "dois GOATs" (Greatest of All Time, ou Os Maiores de Todos os Tempos, em português).

Na terça-feira à noite, durante um jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e a delegação saudita, Trump destacou a presença do português e disse que o filho, Barron, estava entusiasmado por conhecer Cristiano Ronaldo pessoalmente.

Cristiano Ronaldo e a hispano-argentina Georgina Rodriguez, companheira do futebolista, ficaram num hotel de luxo a um quarteirão da Casa Branca.

CR7 em jantar com Trump: "O meu filho é um grande fã de Ronaldo"

CR7 em jantar com Trump: "O meu filho é um grande fã de Ronaldo"

Futebolista português em jantar de gala com o Pres(...)

Cristiano Ronaldo agradeceu esta quarta-feira a Donald Trump o convite e a receção na Casa Branca.

“Obrigado senhor Presidente, pelo convite e pela recepção calorosa que você e a primeira-dama me ofereceram a mim e à minha futura esposa. Cada um de nós tem algo significativo para dar e eu estou pronto para fazer a minha parte enquanto inspiramos as novas gerações a construírem um futuro definido pela coragem, responsabilidade e paz duradoura”, sublinhou o avançado e capitão da selecção nacional, numa publicação nas redes sociais.

O jogador já tinha manifestado interesse em encontrar-se com Trump numa entrevista recente ao jornalista britânico Piers Morgan, divulgada em 6 de novembro: "É uma das pessoas que quero conhecer, gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer".

Ronaldo recebido por Trump. Circulam várias imagens falsas de encontro na Sala Oval

Verificação de factos

Ronaldo recebido por Trump. Circulam várias imagens falsas de encontro na Sala Oval

O próprio Donald Trump publicou um vídeo artificia(...)

Desde a sua chegada à Arábia Saudita, em janeiro de 2023, Ronaldo tem assumido um papel de promoção do país, sendo que o encontro com o líder norte-americano coincidiu com a primeira deslocação oficial de Mohammed bin Salman a Washington em sete anos.

Cristiano Ronaldo foi o terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca, após o maratonista Carlos Lopes, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Los Angeles1984, que foi recebido por Ronald Reagan, e do basquetebolista Neemias Queta, vencedor da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pelos Boston Celtics, em 2024.

