Europa bloqueia acordo sem "caminho" para o fim dos combustíveis fósseis

A União Europeia prefere que não haja um acordo a haver um mau texto final. Ao cabo de primeiras consultas após a divulgação dos textos provisório das conclusões da COP30, que decorre em Belém, no Brasil, as delegações europeias concluíram que as linhas vermelhas são a falta de ambição na área da mitigação, agravado com a ausência de um roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fosseis. "Serei bastante claro. Em caso algum aceitaremos isto. E nada que sequer se aproxime - e digo-o de coração apertado - nada que se aproxime remotamente do que se está a propor agora", afirmou o comissário europeu do Clima, Woepke Hoekstra, na reunião negocial que decorre na COP30. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A União Europeia considera que o documento não contém um equilíbrio entre a mitigação (redução de emissões) e a adaptação (combate aos efeitos) das alterações climáticas. "Olhem para o texto. Não está lá nenhuma ciência. Sem balanço global, sem transição. Mas, em vez disso, fraqueza na mitigação. E, além disso, uma clara violação do acordo do ano passado sobre o NCQG [Novo Objetivo Coletivo Quantificado, que define um financiamento anual de 300 mil milhões de dólares para os países mais vulneráveis]", afirmou Woepke Hoekstra na reunião do processo negocial denominado de "mutirão" na Cimeira do Clima das Nações Unidas. A ministra francesa da Transição Ecológica apontou o dedo às maiores forças de bloqueio. "Todos sabemos quem são. São os países produtores de petróleo, obviamente, acompanhados por muitos países emergentes", disse Monique Barbut à agência AFP. Do lado alemão, citado pela mesma agência, o ministro do Ambiente, Carsten Schneider, sublinhou que "o texto não pode ficar como está". As condições exigidas pela Europa No plano dos compromissos de redução das emissões, a União Europeia pede um esforço para lá da retórica. "Precisamos de um processo concreto e anual para acompanhar de facto os nossos compromissos e acelerar o nosso compromisso com a implementação, mantendo a meta de 1,5°C viva não só nos discursos, mas na prática", explicou o comissário em Belém, no Brasil.

Bruxelas quer garantir a transição dos combustíveis fósseis para a energia limpa e por isso os países europeus juntam-se às mais de oito dezenas de Estados que querem um roteiro claro nesse domínio. "Se cumprirmos em conjunto a mitigação, sim, poderão pedir à UE que saia da sua zona de conforto no financiamento da adaptação. E apenas se todos os elementos de mitigação que mencionei estiverem presentes", clarificou Hoekstra. A importância da reunião do G20 A Renascença apurou que alguns países europeus defenderam o abandono imediato das negociações, alegando que os pontos em aberto estão demasiado longe de um consenso para haver um acordo na COP30. No entanto, o comissário Woepke Hoekstra está disposto a seguir o caminho negocial para tentar mudar o rumo das conclusões. "Ainda temos algumas horas", disse na reunião negocial ao início da tarde, numa altura em que a União Europeia conta pelo menos com o apoio do Reino Unido. As decisões na COP30 podem passar ainda por resultados de reuniões bilaterais na cimeira do G20 que decorre na África do Sul. Fonte europeia admite à Renascença que um encontro bilateral entre Ursula von Der Leyen e Lula da Silva pode ser decisivo para ajudar a desbloquear o impasse. A Colômbia já anunciou que vai organizar em abril de 2026 uma conferência internacional para impulsionar a eliminação dos combustíveis fosseis nos dias 28 e 29 de abril. ZERO apoia, mas também critica UE O presidente da associação ambientalista ZERO encara esta posição de força da União Europeia como um desenvolvimento natural do processo negocial. "Nunca houve uma conferência em que não tivesse havido a aprovação de um documento, de uma declaração final e dos documentos específicos associados. Mas tal pode acontecer e, sejamos claros, mais vale às vezes não termos uma decisão do que uma decisão muito má", comenta Francisco Ferreira, um veterano das Conferências do Clima.