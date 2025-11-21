Ouvir
"Não tem as cartas": Trump pressiona Zelensky a aceitar plano de paz

21 nov, 2025 - 23:32 • Redação

Donald Trump defendeu que o Presidente da Ucrânia terá de aprovar o plano de paz delineado pelos EUA. A proposta inclui concessões territoriais e limitações militares por parte de Kiev.

Donald Trump defendeu esta sexta-feira que Volodymyr Zelensky terá de aprovar o plano de paz promovido pelos Estados Unidos para pôr fim à invasão russa da Ucrânia.

A declaração foi feita na Sala Oval, após uma reunião com o autarca eleito de Nova Iorque, Zohran Mamdani. Trump reiterou que teria resolvido o conflito mais cedo devido à sua boa relação com o Presidente russo, Vladimir Putin. "É preciso dois para dançar", afirmou.

O plano de paz, composto por 28 pontos, prevê que a Ucrânia ceda território, aceite restrições à sua capacidade militar e abandone a intenção de aderir à NATO. A proposta exige também a retirada parcial das forças russas, uma condição que poderá enfrentar resistência de Moscovo.

Apesar disso, Putin mostrou-se recetivo, considerando o plano norte-americano uma possível base para resolver o conflito que dura há quase quatro anos. O líder russo acusou Kiev e os seus aliados europeus de ignorarem os avanços militares da Rússia.

Zelensky, por seu lado, manifestou preocupação com a proposta, alertando que o seu país arrisca "perder a dignidade e a liberdade" se aceitar os termos propostos por Washington. O Presidente ucraniano teme igualmente perder o apoio norte-americano.

Confrontado com as críticas de Zelensky, Trump respondeu que já tinha alertado o homólogo ucraniano, em fevereiro, de que "não tinha as cartas" para terminar o conflito nos seus próprios termos. "A certa altura, vai ter de aceitar algo que ainda não aceitou", disse.

"Devia ter feito um acordo há um ano, dois anos. O melhor acordo teria sido se nunca tivesse começado", concluiu Trump.

Plano dos EUA “pode servir de base para acordo final de paz” na Ucrânia, diz Putin

Plano dos EUA “pode servir de base para acordo final de paz” na Ucrânia, diz Putin

Putin declarou que a proposta norte-americana de 2(...)

