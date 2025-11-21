"Não tem as cartas": Trump pressiona Zelensky a aceitar plano de paz

Donald Trump defendeu esta sexta-feira que Volodymyr Zelensky terá de aprovar o plano de paz promovido pelos Estados Unidos para pôr fim à invasão russa da Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A declaração foi feita na Sala Oval, após uma reunião com o autarca eleito de Nova Iorque, Zohran Mamdani. Trump reiterou que teria resolvido o conflito mais cedo devido à sua boa relação com o Presidente russo, Vladimir Putin. "É preciso dois para dançar", afirmou.

O plano de paz, composto por 28 pontos, prevê que a Ucrânia ceda território, aceite restrições à sua capacidade militar e abandone a intenção de aderir à NATO. A proposta exige também a retirada parcial das forças russas, uma condição que poderá enfrentar resistência de Moscovo.

Apesar disso, Putin mostrou-se recetivo, considerando o plano norte-americano uma possível base para resolver o conflito que dura há quase quatro anos. O líder russo acusou Kiev e os seus aliados europeus de ignorarem os avanços militares da Rússia.

Zelensky, por seu lado, manifestou preocupação com a proposta, alertando que o seu país arrisca "perder a dignidade e a liberdade" se aceitar os termos propostos por Washington. O Presidente ucraniano teme igualmente perder o apoio norte-americano.

Confrontado com as críticas de Zelensky, Trump respondeu que já tinha alertado o homólogo ucraniano, em fevereiro, de que "não tinha as cartas" para terminar o conflito nos seus próprios termos. "A certa altura, vai ter de aceitar algo que ainda não aceitou", disse.

"Devia ter feito um acordo há um ano, dois anos. O melhor acordo teria sido se nunca tivesse começado", concluiu Trump.