Nova proposta de acordo "não é suficientemente ambiciosa"

A ministra do Ambiente defendeu esta sexta-feira que a nova proposta da presidência brasileira da COP30 "não é suficientemente ambiciosa" na mitigação e não contém uma "referência explícita" ao abandono dos combustíveis fósseis, mas manifestou esperança num "acordo ambicioso".

"Tivemos a reunião de coordenação da União Europeia a analisar o documento e a posição da União Europeia é que o documento não é suficientemente ambicioso na mitigação, na redução das emissões, e não tem uma referência explícita ao diminuir dos combustíveis fósseis", afirmou à Lusa Maria da Graça Carvalho em Belém, Brasil, onde decorre a conferência da ONU sobre as alterações climáticas.

No último dia da COP30, a ministra portuguesa manifestou a esperança de que seja possível chegar a um acordo "que tenha alguma ambição, que seja ambicioso".

"Ficámos um bocadinho desiludidos de não estar lá uma referência explícita a essa, como o Brasil chama, rota do caminho", disse a governante, para quem "um acordo que não seja ambicioso na mitigação não tem o efeito que é necessário neste momento, que é travar o avanço das alterações climáticas".

A ministra confirmou também que Portugal subscreveu uma carta à presidência brasileira da COP30, subscrita por mais de 30 países, a pedir que reveja a proposta de acordo final e inclua um roteiro para a eliminação gradual das energias fósseis.

Na carta, citada pela AFP, os países dizem não poder apoiar "um texto que não inclua um roteiro para uma transição justa, ordenada e equitativa para a eliminação dos combustíveis fósseis".

Pelas 10:30 de sexta-feira (menos três horas do que em Portugal) começou um plenário informal em que cada um dos grupos vai dizer o que pensa e de seguida começa uma reunião entre a presidência brasileira da COP30 com líderes das delegações para negociarem os textos.

Nessas reuniões, a União Europeia vai tentar aumentar essa ambição na mitigação, na redução das emissões e incluir o ponto sobre o roteiro para o abandono dos combustíveis fósseis, disse Maria da Graça Carvalho.

A presidência brasileira da COP30 publicou esta sexta-feira uma nova proposta de acordo, que não contém qualquer referência ao abandono dos combustíveis fósseis, questão que tinha sido exigida por dezenas de países.

Ao longo das sete páginas da proposta da presidência da 30.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP30), intitulada Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização mundial contra as mudanças climáticas e publicada de madrugada, não há uma única referência aos combustíveis fósseis.

Além do texto do Mutirão - palavra indígena que designa uma comunidade que se junta para trabalhar num objetivo comum - a presidência publicou outros 16 documentos sobre temas como o financiamento da mitigação e adaptação, o fundo de perdas e danos ou as contribuições nacionalmente determinadas, planos climáticos dos países.

A necessidade de uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis foi mencionada oficialmente pela primeira vez na COP28 no Dubai, sem clarificar como nem quando, mas o Presidente brasileiro lançou logo o tema na abertura da COP30.

A ideia de um roteiro para o abandono e o primeiro rascunho apresentado na terça-feira pelo Brasil apresentava opções a serem negociadas, mas, segundo um negociador citado pela AFP, a China, a Índia, a Arábia Saudita, a Nigéria e a Rússia rejeitaram a proposta.

O texto conhecido, publicado no último dia oficial da conferência, limita-se a reconhecer os "níveis recordes de capacidade global de energia renovável e investimentos em energia limpa".

Mais de 30 países escreveram na quinta-feira à presidência brasileira da conferência climática da ONU a pedir que incluísse um roteiro para a eliminação gradual das energias fósseis, segundo um texto citado pela France-Presse.

"Estamos profundamente preocupados com a proposta atual, a aceitar ou a rejeitar", escrevem a Colômbia, França, Reino Unido, Alemanha, entre mais de três dezenas de países, de acordo com uma lista fornecida pela delegação colombiana à AFP.