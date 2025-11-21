Ouvir
Novo rapto armado de crianças na Nigéria. Mais de 50 alunos levados de escola católica

21 nov, 2025 - 08:48 • João Malheiro

Autoridades já estão no terreno. É o segundo caso de um rapto armado de alunos em menos de uma semana.

Um homem armado raptou mais de 50 crianças de uma escola católica na Nigéria, de acordo com a televisão local, esta sexta-feira.

A Reuters refere que o governo nigeriano não confirmou, ainda, o número exato de alunos raptados, naquele que é o segundo caso no país, depois de um rapto de 25 alunas numa escola no estado de Kebbi.

"O Governo Nigeriano recebeu com muita tristeza as notícias perturbadoras do rapto dos pupilos da escola Santa Maria", lê-se, num comunicado citado pela Reuters que aponta também que já há buscas no terreno para encontrar o paradeiro dos alunos e do seu raptor.

Não são claras quais as motivações por trás do rapto e a identidade do autor.

Na segunda-feira, um grupo de homens armados atacou um colégio interno no estado de Kebbi. Para lá do rapto das 25 alunas, o vice-diretor da instituição foi baleado e morto, enquanto outro membro da direção sofreu ferimentos depois de ter sido baleado.

O noroeste da Nigéria tem sido palco de repetidos sequestros em escolas, realizados por grupos armados que têm por objetivo pedir resgates, apesar das promessas do governo de melhorar a segurança na região.

