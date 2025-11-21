Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Plano de paz: Trump pressiona Ucrânia a responder na próxima semana

21 nov, 2025 - 16:30 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano considera que quinta-feira da próxima semana é o prazo adequado para Volodymyr Zelensky aceitar uma proposta de paz apoiada por Washington.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos dá à Ucrânia até à próxima quinta-feira, 27 de novembro, para responder sim ou não ao plano de paz para acabar com a guerra com a Rússia.

Donald Trump considera, numa entrevista divulgada hoje, que quinta-feira é prazo adequado para o governo de Volodymyr Zelensky aceitar uma proposta de paz apoiada por Washington.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Já defini muitos prazos, mas, quando as coisas estão a correr bem, tende-se a prolongá-los. Mas consideramos que quinta-feira é um momento oportuno”, disse Trump ao programa The Brian Kilmeade Show, da Fox News Radio.

Washington apresentou à Ucrânia um plano com 28 pontos, com condições que incluem a cedência de mais território, a redução do tamanho das suas forças armadas e a proibição de aderir à NATO.

"Um dos momentos mais difíceis da nossa história"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta sexta-feira que o país enfrenta um dos mais difíceis momentos da sua história.

Numa comunicação à nação, o chefe de Estado ucraniano admitiu que o país está perante uma escolha muito difícil: perder a dignidade ou um parceiro fundamental, numa aparente referência aos Estados Unidos e à sua proposta de paz com a Rússia.

No entanto, Zelensky promete aos ucranianos que não vai trair a Ucrânia e anuncia que vai propor alternativas à administração Trump.

A agência Reuters, citando fontes próximas do processo, garante que o Presidente Ucraniano já conversou ao telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

O porta-voz do Kremlin afirmou, esta sexta-feira de manhã, que a Rússia ainda não recebeu o novo plano americano para a paz com a Ucrânia.

A Rússia continua a avançar no campo de batalha e a bombardear o sistema energético ucraniano com mísseis e drones.

Simultaneamente, a Ucrânia enfrenta uma crise política interna relacionada com uma vasta investigação por corrupção envolvendo altos responsáveis e elites empresariais.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?