Plano de paz: Trump pressiona Ucrânia a responder na próxima semana

O Presidente dos Estados Unidos dá à Ucrânia até à próxima quinta-feira, 27 de novembro, para responder sim ou não ao plano de paz para acabar com a guerra com a Rússia.

Donald Trump considera, numa entrevista divulgada hoje, que quinta-feira é prazo adequado para o governo de Volodymyr Zelensky aceitar uma proposta de paz apoiada por Washington.

“Já defini muitos prazos, mas, quando as coisas estão a correr bem, tende-se a prolongá-los. Mas consideramos que quinta-feira é um momento oportuno”, disse Trump ao programa The Brian Kilmeade Show, da Fox News Radio.



Washington apresentou à Ucrânia um plano com 28 pontos, com condições que incluem a cedência de mais território, a redução do tamanho das suas forças armadas e a proibição de aderir à NATO.



"Um dos momentos mais difíceis da nossa história"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta sexta-feira que o país enfrenta um dos mais difíceis momentos da sua história.



Numa comunicação à nação, o chefe de Estado ucraniano admitiu que o país está perante uma escolha muito difícil: perder a dignidade ou um parceiro fundamental, numa aparente referência aos Estados Unidos e à sua proposta de paz com a Rússia.

No entanto, Zelensky promete aos ucranianos que não vai trair a Ucrânia e anuncia que vai propor alternativas à administração Trump.



A agência Reuters, citando fontes próximas do processo, garante que o Presidente Ucraniano já conversou ao telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

O porta-voz do Kremlin afirmou, esta sexta-feira de manhã, que a Rússia ainda não recebeu o novo plano americano para a paz com a Ucrânia.

A Rússia continua a avançar no campo de batalha e a bombardear o sistema energético ucraniano com mísseis e drones.

Simultaneamente, a Ucrânia enfrenta uma crise política interna relacionada com uma vasta investigação por corrupção envolvendo altos responsáveis e elites empresariais.