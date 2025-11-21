Plano dos EUA “pode servir de base para acordo final de paz” na Ucrânia, diz Putin

21 nov, 2025 - 19:26 • Fábio Monteiro com Reuters
O presidente da Rússia afirmou esta sexta-feira que o novo plano apresentado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia “pode servir de base para um acordo final de paz”. A proposta, com 28 pontos, terá sido revista após a recusa inicial da parte ucraniana.
Durante uma reunião do conselho de segurança em Moscovo, Vladimir Putin revelou que o plano foi discutido durante o encontro com o Presidente Donald Trump no Alasca, em agosto.
"Durante as conversações em Anchorage, confirmámos que, apesar de certas questões complexas e difíceis para nós, concordávamos com essas propostas", disse o presidente russo.
O líder do Kremlin explicou que a proposta evoluiu para um documento de 28 pontos, que Moscovo já tem em mãos. “Acredito que também este plano pode servir de base para um acordo final de paz”, reforçou.
Do lado ucraniano, o Presidente Volodymyr Zelensky confirmou que discutiu a proposta com o vice-presidente norte-americano JD Vance durante uma reunião de mais de uma hora.
"Estamos a trabalhar para que o caminho a seguir seja digno e verdadeiramente eficaz na obtenção de uma paz duradoura", escreveu Zelensky na rede social X.
O presidente ucraniano reiterou a disponibilidade de Kiev para analisar todas as tentativas sérias de mediação. “A Ucrânia sempre respeitou e continua a respeitar o desejo do Presidente Donald Trump de pôr fim ao derramamento de sangue, e consideramos todas as propostas realistas de forma positiva”, garantiu.
