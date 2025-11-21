Ouvir
Plano dos EUA “pode servir de base para acordo final de paz” na Ucrânia, diz Putin

21 nov, 2025 - 19:26 • Fábio Monteiro com Reuters

Putin declarou que a proposta norte-americana de 28 pontos “pode servir de base para um acordo final de paz” na Ucrânia. Zelensky afirmou que está a trabalhar com os EUA para garantir um desfecho digno e eficaz.

A+ / A-

O presidente da Rússia afirmou esta sexta-feira que o novo plano apresentado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia “pode servir de base para um acordo final de paz”. A proposta, com 28 pontos, terá sido revista após a recusa inicial da parte ucraniana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Durante uma reunião do conselho de segurança em Moscovo, Vladimir Putin revelou que o plano foi discutido durante o encontro com o Presidente Donald Trump no Alasca, em agosto.

"Durante as conversações em Anchorage, confirmámos que, apesar de certas questões complexas e difíceis para nós, concordávamos com essas propostas", disse o presidente russo.

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?

Explicador Renascença

Novo plano de paz dos EUA exige que Ucrânia conceda território à Rússia?

Esta proposta não só legitima as anexações já real(...)

O líder do Kremlin explicou que a proposta evoluiu para um documento de 28 pontos, que Moscovo já tem em mãos. “Acredito que também este plano pode servir de base para um acordo final de paz”, reforçou.

Do lado ucraniano, o Presidente Volodymyr Zelensky confirmou que discutiu a proposta com o vice-presidente norte-americano JD Vance durante uma reunião de mais de uma hora.

"Estamos a trabalhar para que o caminho a seguir seja digno e verdadeiramente eficaz na obtenção de uma paz duradoura", escreveu Zelensky na rede social X.

O presidente ucraniano reiterou a disponibilidade de Kiev para analisar todas as tentativas sérias de mediação. “A Ucrânia sempre respeitou e continua a respeitar o desejo do Presidente Donald Trump de pôr fim ao derramamento de sangue, e consideramos todas as propostas realistas de forma positiva”, garantiu.

Plano de paz: Trump pressiona Ucrânia a responder na próxima semana

Plano de paz: Trump pressiona Ucrânia a responder na próxima semana

Presidente norte-americano considera que quinta-fe(...)

