Portugal defende reorganização de financiamento climático em troca de mais cortes de emissões

A ministra do Ambiente e Energia defende que a solução para um acordo na COP30 que agrade à União Europeia poderia passar por uma negociação em que se conseguem mais compromissos de redução de emissões em troca de uma redistribuição das verbas previstas para ajudar os países mais vulneráveis. Maria Graça Carvalho partilhou com os jornalistas portugueses presentes na Cimeira do Clima que esta seria uma solução intermédia para superar o fosso existente na Conferência e que põe em causa o consenso para um acordo final.

"Temos de chegar aqui a um meio termo. E o nosso meio termo é negociar. Não está ainda definida essa estratégia, mas penso que uma estratégia boa seria negociar o NDC [compromissos nacionais de corte de emissões] na ambição na mitigação contra alguma flexibilidade no financiamento à adaptação. É a única saída que eu vejo para aqui", confessa a governante portuguesa que lidera a delegação nacional à COP30, que decorre em Belém do Pará, no Brasil.

Trata-se de uma solução de compromisso que tem também as suas linhas vermelhas para os 27. "A Europa disse sempre que não aumenta o financiamento total, já definido em Baku [na COP29] e que não quer reabrir esse debate", alerta a ministra do Ambiente. O valor negociado na Conferência realizada no ano passado no Azerbaijão aponta para 300 mil milhões de dólares públicos por ano para alavancar um financiamento climático anual de 1,3 biliões de dólares de origens públicas e privadas.

"Estes valores definidos em Baku são essencialmente para mitigação. [A ideia é] haver alguma flexibilidade para o financiamento à adaptação e, contra isso, conseguir mais ambição destes países para fazer um esforço para reduzir [emissões]", explica Maria da Graça Carvalho, referindo-se à intransigência dos países árabes, China, Rússia e Índia.

Três obstáculos na COP30

Os três pontos de desacordo são a chamada mitigação (medidas de redução de emissões), a definição de um roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e o financiamento para a adaptação. De um lado está um bloco composto pela União Europeia, Reino Unido , América Latina e Pequenos Estados -Ilha. Do outro, descreve Maria Graça Carvalho, estão os países árabes - "com a Arábia Saudita muito vocal", a Rússia -" muito vocal como há muito tempo não via", a Índia e a China.