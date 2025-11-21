Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portugueses acusados de violarem duas raparigas em Espanha foram absolvidos

21 nov, 2025 - 12:14 • João Malheiro

A acusação referia que as duas vítimas teriam conhecido dois dos portugueses num bar e, depois de concordarem em ter relações sexuais com ambos, foram levadas para um alojamento onde teriam sido violadas pelos quatro homens.

A+ / A-

Quatro portugueses acusados de violarem duas mulheres espanholas foram absolvidos, informou o advogado de defesa esta sexta-feira.

De acordo com o "Jornal de Notícias", a acusação referia que as duas vítimas teriam conhecido dois dos portugueses num bar em Gijón, Espanha, e, depois de concordarem em ter relações sexuais com ambos, foram levadas para um alojamento onde teriam sido violadas pelos quatro homens.

As raparigas apresentaram queixa na polícia e receberam cuidados hospitalares, tendo os portugueses sido detidos horas depois do encontro.

Os quatro residem no distrito de Braga e aguardavam o desenrolar do caso e o julgamento, sem poderem sair da Península Ibérica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?