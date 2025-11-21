Portugueses acusados de violarem duas raparigas em Espanha foram absolvidos

21 nov, 2025 - 12:14 • João Malheiro
Quatro portugueses acusados de violarem duas mulheres espanholas foram absolvidos, informou o advogado de defesa esta sexta-feira.
De acordo com o "Jornal de Notícias", a acusação referia que as duas vítimas teriam conhecido dois dos portugueses num bar em Gijón, Espanha, e, depois de concordarem em ter relações sexuais com ambos, foram levadas para um alojamento onde teriam sido violadas pelos quatro homens.
As raparigas apresentaram queixa na polícia e receberam cuidados hospitalares, tendo os portugueses sido detidos horas depois do encontro.
Os quatro residem no distrito de Braga e aguardavam o desenrolar do caso e o julgamento, sem poderem sair da Península Ibérica.