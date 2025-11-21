Zelensky sobre plano de Trump: "Perder a dignidade ou arriscar perder um parceiro fundamental"

Comprometeu-se a trabalhar com os Estados Unidos no plano de paz, mas afirmou esperar maior pressão política ao longo da próxima semana.

No entanto, Zelensky promete aos ucranianos que não vai trair a Ucrânia e anuncia que vai propor alternativas à administração Trump.

“Este é um dos momentos mais difíceis da nossa história. A pressão sobre a Ucrânia é agora das mais intensas. Agora, a Ucrânia pode enfrentar uma escolha muito difícil — ou perder a dignidade, ou arriscar perder um parceiro fundamental”, declarou.

Numa comunicação à nação, o chefe de Estado ucraniano admitiu que o país está perante uma escolha muito difícil: perder a dignidade ou um parceiro fundamental, numa aparente referência aos Estados Unidos e à sua proposta de paz com a Rússia .

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o país enfrenta um dos mais difíceis momentos da sua história.

Esta proposta não só legitima as anexações já realizadas pela Rússia

Apelou aos ucranianos para que permaneçam unidos face ao que descreveu como novas tentativas da Rússia para destruir o processo de paz.

A agência Reuters, citando fontes próximas do processo, garante que o Presidente Ucraniano já conversou ao telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

Trump exige resposta na próxima semana

O Presidente dos Estados Unidos dá à Ucrânia até à próxima quinta-feira, 27 de novembro para responder sim ou não ao plano de paz para acabar com a guerra com a Rússia.

“Já defini muitos prazos, mas, quando as coisas estão a correr bem, tende-se a prolongá-los. Mas consideramos que quinta-feira é um momento oportuno”, disse Trump ao programa The Brian Kilmeade Show, da Fox News Radio.



O porta-voz do Kremlin afirmou, esta sexta-feira de manhã, que a Rússia ainda não recebeu o novo plano americano para a paz com a Ucrânia.

A Rússia continua a avançar no campo de batalha e a bombardear o sistema energético ucraniano com mísseis e drones.

Simultaneamente, a Ucrânia enfrenta uma crise política interna relacionada com uma vasta investigação por corrupção envolvendo altos responsáveis e elites empresariais.

Washington apresentou à Ucrânia um plano com 28 pontos, com condições que incluem a cedência de mais território, a redução do tamanho das suas forças armadas e a proibição de aderir à NATO.