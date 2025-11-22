Ouvir
Acordo de paz na Ucrânia "não é a oferta final", garante Trump

22 nov, 2025 - 19:50 • Diogo Camilo

Presidente dos Estados Unidos apontou ao fim da guerra, dizendo que a guerra "tem de acabar, de uma maneira ou de outra". Mas negou que o acordo de 28 pontos anunciado seja a sua "oferta final".

O presidente dos Estados Unidos garantiu este sábado que o acordo de paz na Ucrânia para pôr um fim na guerra com a Rússia "não é a oferta final".

Em declarações este sábado em Washington, depois de aliados europeus e Rússia terem avançado que a proposta norte-americana “pode servir de base para acordo final de paz”, Trump apontou ao fim da guerra.

"A guerra tem de acabar, de uma maneira ou de outra", afirmou. No entanto, questionado sobre se esta é a sua oferta final para o fim da guerra na Ucrânia, respondeu: "Não".

O plano de paz norte-americano, apresentado na quarta-feira, tem 28 pontos e inclui a cedência de território e o corte da ajuda militar dos EUA. Esta sexta-feira, Putin afirmou que a proposta "pode servir de base para um acordo final de paz", enquanto Zelensky afirmou que está a trabalhar com os Estados Unidos para o acordo conduzir a um desfecho eficaz.

Para esta segunda-feira está marcada uma reunião entre líderes de países da União Europeia para discutir a proposta de paz, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, este sábado.

