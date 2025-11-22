Aeroporto de Eindhoven fechado devido a drones. Voo do Porto divergiu para a Alemanha

Os voos de partida e com destino a Eindhoven, nos Países Baixos, estiveram suspensos durante cerca de duas horas depois do avistamento de vários drones este sábado.

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa neerlandês, Ruben Brekelmans, em publicação nas redes sociais.

"O tráfego civil e militar foi suspenso. Recursos antidrone de defesa estão prontos a intervir e a polícia e a polícia militar estão no local", escreveu pelas 21 horas locais (20h00 em Lisboa).

Em atualização, por volta das 23h00 locais (22h00 em Lisboa), o governante referiu que o tráfego tinha sido retomado, mas não esclarecendo que meiddas foram tomadas por razões de segurança.

Um voo, que partiu desde o Porto às 18h00 e que tinha Eindhoven como destino, divergiu para Colónia, na Alemanha, onde aterrou por volta das 20h14, confirmou a Renascença através da página Flight Aware.