Aeroporto de Eindhoven fechado devido a drones. Voo do Porto divergiu para a Alemanha

22 nov, 2025 - 20:34 • Diogo Camilo
Os voos de partida e com destino a Eindhoven, nos Países Baixos, estiveram suspensos durante cerca de duas horas depois do avistamento de vários drones este sábado.
O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa neerlandês, Ruben Brekelmans, em publicação nas redes sociais.
"O tráfego civil e militar foi suspenso. Recursos antidrone de defesa estão prontos a intervir e a polícia e a polícia militar estão no local", escreveu pelas 21 horas locais (20h00 em Lisboa).
Em atualização, por volta das 23h00 locais (22h00 em Lisboa), o governante referiu que o tráfego tinha sido retomado, mas não esclarecendo que meiddas foram tomadas por razões de segurança.
Um voo, que partiu desde o Porto às 18h00 e que tinha Eindhoven como destino, divergiu para Colónia, na Alemanha, onde aterrou por volta das 20h14, confirmou a Renascença através da página Flight Aware.
Questionado sobre a origem dos drones, o ministro recusou comentar.
Em setembro, mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia e três jatos militares russos violaram o espaço aéreo da Estónia por 12 minutos.
[artigo atualizado às 22h48 com mais informação]