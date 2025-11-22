Aeroporto de Eindhoven fechado devido a drones. Voo do Porto divergiu para a Alemanha

22 nov, 2025 - 20:34 • Diogo Camilo
Os voos de partida e com destino a Eindhoven, nos Países Baixos, estão suspensos depois do avistamento de vários drones este sábado.
O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa neerlandês, Ruben Brekelmans, em publicação nas redes sociais.
"O tráfego civil e militar foi suspenso. Recursos antidrone de defesa estão prontos a intervir e a polícia e a polícia militar estão no local", escreveu.
Um voo, que partiu desde o Porto às 18h00, divergiu para Colónia, na Alemanha, onde aterrou por volta das 20h14, confirmou a Renascença através da página Flight Aware.