Ataques israelitas em Gaza fazem 22 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos 22 pessoas, entre as quais duas mulheres e três crianças, morreram e várias dezenas ficaram feridas em diferentes ataques israelitas à Faixa de Gaza durante a tarde deste sábado, informaram fontes ligadas aos serviços de saúde do enclave.

"Hoje, um terrorista armado (...) disparou contra elementos das Forças de Defesa de Israel (FDI) destacadas no sul da Faixa de Gaza. Em resposta, as FDI começaram a atacar alvos da organização terrorista Hamas em toda a Faixa de Gaza", informou, por sua vez, o Exército israelita em comunicado, especificando que nenhum soldado ficou ferido.

De acordo com registos de hospitais de Gaza e informações da Defesa Civil de Gaza, cinco palestinianos morreram e vários ficaram feridos num ataque de um drone israelita contra um veículo civil perto do cruzamento de Al Abas, na zona oeste da cidade de Gaza.

Foram também registadas duas mortes e vários feridos após um ataque aéreo israelita contra uma perto da mesquita Bilal Bin Rabah, a oeste de Deir Al Balah, localidade situada no centro da Faixa de Gaza.

Quatro pessoas, entre elas pelo menos uma criança, morreram, por sua vez, num ataque aéreo israelita contra uma casa situada junto ao Hospital Al Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza.

Além disso, sete corpos terão sido recuperados após outro ataque no mesmo campo de refugiados e também foram transferidos para o Hospital Al Awda.

O hospital Al Shifa recebeu outros quatro corpos após um ataque aéreo israelita contra uma casa no bairro de Al Lababidi, a oeste da cidade de Gaza.

De acordo com fontes médicas, alguns dos ataques ocorreram a oeste da linha amarela, ou seja, a zona da Faixa onde não há presença do exército israelita.

A linha amarela é a demarcação imaginária para a qual as tropas israelitas se retiraram (ainda dentro de Gaza) quando o cessar-fogo entrou em vigor. Entre esta linha e as fronteiras de Gaza com Israel e o Egito, todo o perímetro, mais de 50% do enclave, está sob controlo militar do Exército.

Desde então, quase todos os dias tem havido mortos por fogo israelita na zona circundante a essa linha, em ataques que Israel defende serem contra milicianos, mas que em várias ocasiões tiraram a vida a mulheres e crianças que tentavam ir ver o que restava das suas casas.

O Ministério da Saúde de Gaza elevou hoje para 318 o número de mortos em Gaza até sexta-feira em ações de Israel desde o início do cessar-fogo, em 10 de outubro.

Desde que Israel iniciou a sua ofensiva militar na sequência dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, morreram um total de 69.733 pessoas em Gaza — entre elas, mais de 20.000 crianças — devido ao fogo israelita, e 170.863 ficaram feridas, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza.