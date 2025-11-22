Bolsonaro tentou tirar pulseira eletrónica e fugir

O antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi, este sábado, detido preventivamente. De acordo com a imprensa brasileira, que cita a decisão do juíz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Bolsonaro terá tentado tirar a pulseira eletrónica esta noite, com a intenção de fugir durante uma vigília feita à porta de sua casa.

"O Centro de Integração de Monitorização Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência da violação do equipamento de monitoramento eletrónico do réu Jair Messias Bolsonaro, às 00h08 do dia 22/11/2025", pode ler-se no comunicado.

"A informação constava a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrónica para garantir êxito na sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada pelo filho", escreveu Alexandre de Moraes.

A detenção foi feita a pedido da Polícia Federal não para cumprimento de pena, mas como "medida cautelar". Inicialmente, e de acordo com a TV Globo, foi dito que a prisão terá sido motivada pela "garantia da ordem pública", a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na sequência da convocatória de uma vigília de apoio a Bolsonaro, executada pelo senador e filho do ex-Presidente, Flávio Bolsonaro. O local da vigília seria o condomínio onde Bolsonaro se encontra em prisão domiciliária desde o início de Agosto.

Agora, e de acordo com a decisão divulgada no entretanto, sabe-se que Alexandre de Morais acreditava que a convocatória de manifestantes estaria "disfarçada de vigília", facto corroborado pelo "modus operandi da organização liderada pelo réu", que, diz o juíz, utiliza "manifestações populares com o objetivo de conseguir vantagens pessoais".

"O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiantes do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliária imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando a eventual tentativa de fuga do réu", frisa Moraes.

O juíz lembrou, igualmente, que outros aliados de Bolsonaro fizeram o mesmo e fugiram do país no entretanto.

A vigília antecederia o início do cumprimento da pena efetiva atribuída a Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. A condenação ainda está, no entanto, em fase de recursos, com a defesa do político a pedir que, face à saúde debilitada do seu cliente, este permaneça em prisão domiciliária "humanitária", em vez de ser transferido para o sistema prisional corrente.

Bolsonaro terá sido detido pelas 6h00 locais (09h00 em Portugal Continental). O antigo Presidente brasileiro estava em casa a cumprir pena, mas foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde vai ficar, avança aquele canal televisivo, numa sala de Estado, reservada para altas figuras públicas.

[Notícia atualizada às 11h28 de 22 de novembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]