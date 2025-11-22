Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que foi detido preventivamente por tentar tirar a pulseira eletrónica, admitiu a agentes da polícia que tentou a abrir a pulseira eletrónica com um ferro de soldar.

Segundo um relatório da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal, citado pelo jornal Globo, a tornezeleira de Bolsonaro "possuía sinais claros e importantes de avaria", causados por um "ferro de soldar", que causou "marcas de queimadura em toda a circunferência" da pulseira eletrónica.

Questionado pela polícia, o ex-presidente admitiu que começou a mexer no aparelho no fim da tarde desta sexta-feira. "Meti ferro quente aí. Curiosidade", respondeu, quando questionado sobre o que tinha usado para danificar a pulseira eletrónica.

O alarme da pulseira de Bolsonaro deu o alerta às 0h07 locais, com a equipa de segurança a ter sido acionada e confirmar a violação de liberdade às 1h09.

No entanto, Bolsonaro nega que tenha tentado arrancar a pulseira. No relatório, é referido que a pulseira ficou "aparentemente intacta, mas o 'case' [a capa] violado".

A detenção do ex-presidente brasileiro foi feita a pedido da Polícia Federal não para cumprimento de pena, mas como "medida cautelar".