Divisões até ao fim na União Europeia.COP 30 não progride no fim gradual dos combustíveis fósseis

Foi um acordo "difícil" de arrancar mesmo dentro da União Europeia, na expressão da Ministra do Ambiente, reconhecendo que houve mesmo o risco de não haver acordo até ao último minuto da reunião. " Comecei sozinha e o último a convencer foi a França", revelou Maria da Graça Carvalho aos jornalistas na 30ª Conferência do Clima (COP30) em Belém, no Brasil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A União Europeia considera que a proposta de conclusões inclui as referências que tinha requerido sobre redução de emissões (mitigação), eliminação gradual dos combustíveis fósseis e aumento do investimento para paises em desenvolvimento.

"Na mitigação há uma maior ambição nas NDC [compromissos nacionais de redução de emissões] e a referência ao fosso face ao 1,5 graus [limite aceitável de aumento de temperaturas medias globais]. Referindo aquilo que já foi aprovado no Dubai [na COP 28 em 2023], há uma referência para o 'phasing out' dos combustíveis fósseis. E o triplicar do financiamento para os países em desenvolvimento para a adaptação", descreve a ministra portuguesa.

"As nossas linhas vermelhas estão todas lá, aquilo que era o nosso mandato está lá e, à última hora ,conseguimos um acordo, o que é muito bom", resume Graça Carvalho.

De acordo com relatos da reunião feitos aos jornalistas, Portugal defendeu sempre a existência de um acordo desde o início da reunião, contra países mais renitentes no espaço europeu.

"Estavam em risco as questões do clima, da democracia, do processo multilateral, também toda a nossa relação com os países da América Latina e com o Brasil", justificou depois a Ministra do Ambiente em declarações após a reunião. "Se nós não conseguíssemos um acordo, seria também uma vitória de quem tentava boicotar este processo. Portanto, foi muito importante, deu muito trabalho, mas conseguimos", rematou Graça Carvalho.

Eliminação de combustíveis fósseis sem roteiro

No entanto, um dos temas mais polémicos da COP 30 — a definição de um roteiro para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis — não consta da declaração final, apelidada de Mutirão, evocando um termo brasileiro para o esforço coletivo rumo a soluções.

Para encontrar uma referência à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é preciso mergulhar no jargão jurídico das conferências do clima.

"Consta [no documento] porque temos uma ambição para a mitigação e fazemos a referência ao artigo que foi aprovado no Dubai da eliminação dos combustíveis fósseis até 2030", esclarece a ministra. Ou seja, este é um domínio que não tem avanços face à COP 28, sustentando apenas o compromisso de o implementar. "É o máximo que conseguimos obter. Era isto ou não haver um acordo", admite Graça Carvalho antes de entrar no plenário.