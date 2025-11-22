Divisões até ao fim na União Europeia.COP 30 não progride no fim gradual dos combustíveis fósseis

22 nov, 2025 - 15:49 • José Pedro Frazão
Foi um acordo "difícil" de arrancar mesmo dentro da União Europeia, na expressão da Ministra do Ambiente, reconhecendo que houve mesmo o risco de não haver acordo até ao último minuto da reunião. " Comecei sozinha e o último a convencer foi a França", revelou Maria da Graça Carvalho aos jornalistas na 30ª Conferência do Clima (COP30) em Belém, no Brasil.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A União Europeia considera que a proposta de conclusões inclui as referências que tinha requerido sobre redução de emissões (mitigação), eliminação gradual dos combustíveis fósseis e aumento do investimento para paises em desenvolvimento.
"Na mitigação há uma maior ambição nas NDC [compromissos nacionais de redução de emissões] e a referência ao fosso face ao 1,5 graus [limite aceitável de aumento de temperaturas medias globais]. Referindo aquilo que já foi aprovado no Dubai [na COP 28 em 2023], há uma referência para o 'phasing out' dos combustíveis fósseis. E o triplicar do financiamento para os países em desenvolvimento para a adaptação", descreve a ministra portuguesa.
"As nossas linhas vermelhas estão todas lá, aquilo que era o nosso mandato está lá e, à última hora ,conseguimos um acordo, o que é muito bom", resume Graça Carvalho.
De acordo com relatos da reunião feitos aos jornalistas, Portugal defendeu sempre a existência de um acordo desde o início da reunião, contra países mais renitentes no espaço europeu.
"Estavam em risco as questões do clima, da democracia, do processo multilateral, também toda a nossa relação com os países da América Latina e com o Brasil", justificou depois a Ministra do Ambiente em declarações após a reunião. "Se nós não conseguíssemos um acordo, seria também uma vitória de quem tentava boicotar este processo. Portanto, foi muito importante, deu muito trabalho, mas conseguimos", rematou Graça Carvalho.
No entanto, um dos temas mais polémicos da COP 30 — a definição de um roteiro para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis — não consta da declaração final, apelidada de Mutirão, evocando um termo brasileiro para o esforço coletivo rumo a soluções.
Para encontrar uma referência à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é preciso mergulhar no jargão jurídico das conferências do clima.
"Consta [no documento] porque temos uma ambição para a mitigação e fazemos a referência ao artigo que foi aprovado no Dubai da eliminação dos combustíveis fósseis até 2030", esclarece a ministra. Ou seja, este é um domínio que não tem avanços face à COP 28, sustentando apenas o compromisso de o implementar. "É o máximo que conseguimos obter. Era isto ou não haver um acordo", admite Graça Carvalho antes de entrar no plenário.
Mais de trinta países escreveram à presidência br(...)
Questionada pela Renascença sobre as condições para continuar à procura de um roteiro para o fim dos combustíveis fósseis, a governante portuguesa revelou que o Brasil promete não deixar cair este tópico, apesar de ter falhado na conferência na Amazónia.
"Há a promessa do próprio Presidente do Brasil — que nos disse que aqui teve que ser neutro devido à Presidência da COP — de no próximo ano promover reuniões internacionais no roteiro dos combustíveis fósseis, na floresta, portanto, isso não vai cair. O Brasil disse-nos que estava a favor da nossa posição, só que ali tinha que conseguir um consenso entre o resto do mundo e a Europa", revela a Ministra do Ambiente.
De acordo com diversas fontes, França, secundada pela Alemanha e países nórdicos, estava à cabeça dos países que não queriam aceitar o acordo em torno da proposta de conclusões da Conferência. A ministra do Ambiente francesa, Monique Barbut, sublinhou que Paris acabou por não se opor no final a um texto que considerava insuficiente.
"Não nos opomos porque não há nada de extraordinariamente negativo nele. É um texto bastante plano. Não podemos dizer que o apoiamos, porque não tem o nível de ambição que esperávamos, especialmente sobre a saída dos combustíveis fósseis ou sobre a luta contra a desflorestação", explicou a ministra francesa.
Entre os fatores ponderados pelos europeus para aceitar o acordo estava a percepção pública de que a União Europeia se opunha a mais financiamento aos países mais pobres.
"Assim, ao aceitar este texto, aceitamos também o capítulo financeiro, que é positivo para os países mais pobres. É isso que nos leva a entrar neste acordo. Mas devemos dizer — e creio que este é um sentimento partilhado pela maioria dos países europeus — que nenhum de nós sai daqui com um sentimento de triunfo", sentenciou a ministra francesa no final da reunião da União Europeia onde descreveu estes resultados como " um acordo sem ambição" que apenas não é mau por não conter "coisas inaceitáveis".