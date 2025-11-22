EUA equacionam derrubar Maduro em nova fase de operações na Venezuela

Os Estados Unidos vão lançar uma nova fase de operações relacionadas com a Venezuela nos próximos dias e, entre as opções em consideração, está um golpe de Estado para derrubar o regime de Nicolás Maduro.

A informação é avançada pela agência Reuters, que cita quatro fontes de autoridades norte-americanas, numa altura em que a Administração Trump intensifica a pressão sobre o governo venezuelano e um dia depois da Federação de Aviação dos Estados Unidos ter emitido uma recomendação a definir o país como "espaço aéreo não seguro".

"O presidente Trump está preparado para usar todos os recursos do poder americano para impedir que as drogas inundem nosso país e para levar os responsáveis à justiça", disse uma das fontes, quando questionado sobre a possibilidade de um golpe de Estado na Venezuela.

Os Estados Unidos têm aumentado a sua presença militar na costa da Venezuela e nas Caraíbas nos últimos meses, intercetando vários navios de droga em operações secretas da CIA autorizadas por Donald Trump.