EUA equacionam derrubar Maduro em nova fase de operações na Venezuela

22 nov, 2025 - 22:08 • Diogo Camilo
Os Estados Unidos vão lançar uma nova fase de operações relacionadas com a Venezuela nos próximos dias e, entre as opções em consideração, está um golpe de Estado para derrubar o regime de Nicolás Maduro.
A informação é avançada pela agência Reuters, que cita quatro fontes de autoridades norte-americanas, numa altura em que a Administração Trump intensifica a pressão sobre o governo venezuelano e um dia depois da Federação de Aviação dos Estados Unidos ter emitido uma recomendação a definir o país como "espaço aéreo não seguro".
"O presidente Trump está preparado para usar todos os recursos do poder americano para impedir que as drogas inundem nosso país e para levar os responsáveis à justiça", disse uma das fontes, quando questionado sobre a possibilidade de um golpe de Estado na Venezuela.
Os Estados Unidos têm aumentado a sua presença militar na costa da Venezuela e nas Caraíbas nos últimos meses, intercetando vários navios de droga em operações secretas da CIA autorizadas por Donald Trump.
Para esta segunda-feira, os EUA têm agendado nomear o Cartel de los Soles como uma organização terrorista estrangeira, devido ao seu papel no tráfico de drogas ilegais para o país, com o próprio Trump a já ter acusado Maduro de liderar o cartel.
Devido ao anúncio da Federação de Aviação norte-americana, a TAP cancelou dois voos - este sábado e na próxima terça-feira - com destino a Caracas, na Venezuela.