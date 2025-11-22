Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tensões EUA-Venezuela

EUA equacionam derrubar Maduro em nova fase de operações na Venezuela

22 nov, 2025 - 22:08 • Diogo Camilo

Administração Trump intensifica a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro, um dia depois da Federação de Aviação ter emitido uma recomendação a definir o país como "espaço aéreo não seguro".

A+ / A-

Os Estados Unidos vão lançar uma nova fase de operações relacionadas com a Venezuela nos próximos dias e, entre as opções em consideração, está um golpe de Estado para derrubar o regime de Nicolás Maduro.

A informação é avançada pela agência Reuters, que cita quatro fontes de autoridades norte-americanas, numa altura em que a Administração Trump intensifica a pressão sobre o governo venezuelano e um dia depois da Federação de Aviação dos Estados Unidos ter emitido uma recomendação a definir o país como "espaço aéreo não seguro".

"O presidente Trump está preparado para usar todos os recursos do poder americano para impedir que as drogas inundem nosso país e para levar os responsáveis à justiça", disse uma das fontes, quando questionado sobre a possibilidade de um golpe de Estado na Venezuela.

Os Estados Unidos têm aumentado a sua presença militar na costa da Venezuela e nas Caraíbas nos últimos meses, intercetando vários navios de droga em operações secretas da CIA autorizadas por Donald Trump.

TAP cancela voos para a Venezuela após aviso de segurança dos Estados Unidos

Aviação

TAP cancela voos para a Venezuela após aviso de segurança dos Estados Unidos

EUA marcaram país como "espaço aéreo não seguro" e(...)

Para esta segunda-feira, os EUA têm agendado nomear o Cartel de los Soles como uma organização terrorista estrangeira, devido ao seu papel no tráfico de drogas ilegais para o país, com o próprio Trump a já ter acusado Maduro de liderar o cartel.

Devido ao anúncio da Federação de Aviação norte-americana, a TAP cancelou dois voos - este sábado e na próxima terça-feira - com destino a Caracas, na Venezuela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?