Ghislaine Maxwell recusa responder a perguntas do Congresso sobre Epstein

22 nov, 2025 - 15:48 • Lusa

A medida foi anunciada pela equipa jurídica de Maxwell.

Ghislaine Maxwell, ex-companheira e cúmplice do falecido pedófilo e criminoso sexual Jeffrey Epstein, vai recusar-se a responder a perguntas na investigação da Câmara dos Representantes sobre o caso, revelou esta noite o senador republicano James Comer.

Comer, que preside à Comissão de Supervisão, adiantou aos meios de comunicação social norte-americanos que Maxwell invocará o seu direito à Quinta Emenda contra a autoincriminação em resposta a uma intimação emitida pela câmara baixa do Congresso.

A medida foi anunciada pela equipa jurídica de Maxwell. Atualmente, está numa prisão federal no Texas, a cumprir uma pena de 20 anos pelo seu envolvimento nos crimes sexuais de Epstein.

