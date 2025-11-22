Ghislaine Maxwell recusa responder a perguntas do Congresso sobre Epstein

22 nov, 2025 - 15:48 • Lusa
Ghislaine Maxwell, ex-companheira e cúmplice do falecido pedófilo e criminoso sexual Jeffrey Epstein, vai recusar-se a responder a perguntas na investigação da Câmara dos Representantes sobre o caso, revelou esta noite o senador republicano James Comer.
Comer, que preside à Comissão de Supervisão, adiantou aos meios de comunicação social norte-americanos que Maxwell invocará o seu direito à Quinta Emenda contra a autoincriminação em resposta a uma intimação emitida pela câmara baixa do Congresso.
A medida foi anunciada pela equipa jurídica de Maxwell. Atualmente, está numa prisão federal no Texas, a cumprir uma pena de 20 anos pelo seu envolvimento nos crimes sexuais de Epstein.