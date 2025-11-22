Ouvir
Jair Bolsonaro detido preventivamente a pedido da Polícia Federal

22 nov, 2025 - 09:52

Detenção não se trata de cumprimento de pena, mas sim por "descumprimento de medida cautelar", avança imprensa brasileira.

A+ / A-

O antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi, este sábado, detido preventivamente.

A detenção foi, ao que tudo indica, feita a pedido da Polícia Federal não para cumprimento de pena, mas como "medida cautelar". De acordo com a TV Globo, a prisão terá sido motivada pela "garantia da ordem pública", a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Recorde-se que, esta sexta-feira, o senador e filho do ex-Presidente, Flávio Bolsonaro, tinha convocado uma vigília de apoio ao pai em frente ao local onde Bolsonaro se encontra em prisão domiciliária desde o início de Agosto.

A vigília antecederia o início do cumprimento da pena efetiva atribuída a Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. A condenação ainda está, no entanto, em fase de recursos, com a defesa do político a pedir que, face à saúde debilitada do seu cliente, este permaneça em prisão domiciliária "humanitária", em vez de ser transferido para o sistema prisional corrente.

Bolsonaro terá sido detido pelas 6h00 locais (09h00 em Portugal Continental). O antigo Presidente brasileiro estava em casa a cumprir pena, mas foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde vai ficar, avança aquele canal televisivo, numa sala de Estado, reservada para altas figuras públicas.

[Notícia atualizada às 10h16 de 22 de novembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]

