Líderes da UE vão discutir plano de paz para a Ucrânia na segunda-feira

22 nov, 2025 - 14:27 • Reuters
Os líderes da UE vão reunir-se na segunda-feira durante a cimeira UE-África em Luanda para discutir uma proposta de paz elaborada pelos EUA para a Ucrânia, disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, no sábado.
"A proposta norte-americana de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura", disse Costa numa publicação nas redes sociais.
"Estamos prontos para nos envolvermos de forma a garantir que uma paz futura é sustentável. Convidei todos os 27 líderes da UE para uma reunião especial sobre a Ucrânia à margem da Cimeira UE-UA em Luanda, na segunda-feira."