Mais de 300 crianças raptadas em ataque a escola católica na Nigéria

Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN), o ataque teve lugar na escola St Mary’s, localizada na comunidade de Papiri, distrito de Agwara (Estado do Níger). Este sábado, o número de vítimas subiu para 315 pessoas – 303 alunos e 12 professores. O novo número inclui 88 estudantes que foram capturados enquanto tentavam fugir pelos matos circundantes.

Mais de 300 crianças e funcionários foram raptados esta sexta-feira por homens armados que invadiram uma escola católica na região oeste da Nigéria, naquele que já é considerado um dos piores raptos em massa alguma vez registados no país.

Autoridades já estão no terreno. É o segundo caso (...)

Daniel Atori, porta-voz da CAN no Estado do Níger, deslocou-se ao local para prestar apoio às famílias. “Acabei de regressar da aldeia esta noite, depois de visitar a escola e encontrar-me com os pais. Estamos a trabalhar para garantir o regresso seguro das crianças”, disse.

As autoridades policiais confirmaram o ataque, ocorrido durante a madrugada, e indicaram que forças militares e outros elementos de segurança foram mobilizados para a região.

O complexo escolar, que integra uma escola secundária e uma primária com dezenas de edifícios, encontra-se próximo de uma estrada principal entre Yelwa e Mokwa.

Habitantes locais descreveram cenas de pânico e confusão, com familiares à procura de menores desaparecidos. Dauda Chekula, de 62 anos, contou que quatro dos seus netos, com idades entre os sete e os dez anos, foram levados.

“As crianças que conseguiram fugir estão dispersas e a única informação que temos é que os atacantes continuam a mover-se com os restantes alunos para o mato”, relatou à agência “Associated Press”.

A Diocese Católica de Kontagora confirmou que o estabelecimento não tinha segurança organizada e que um guarda foi gravemente baleado durante o assalto.

O país enfrenta uma nova onda de violência por parte de grupos armados e insurgentes islamistas. Esta semana já tinham ocorrido outros dois raptos: 25 alunas numa escola em Kebbi e 50 crianças de uma escola católica na Nigéria.