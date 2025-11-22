Ouvir
Mais de 300 crianças raptadas em ataque a escola católica na Nigéria

22 nov, 2025 - 00:18 • Redação

Mais de 300 crianças foram sequestradas por homens armados numa escola católica no oeste da Nigéria. O ataque ocorreu dias depois de outro sequestro de 25 raparigas numa escola do norte do país.

Mais de 300 crianças e funcionários foram raptados esta sexta-feira por homens armados que invadiram uma escola católica na região oeste da Nigéria, naquele que já é considerado um dos piores raptos em massa alguma vez registados no país.

Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN), o ataque teve lugar na escola St Mary’s, localizada na comunidade de Papiri, distrito de Agwara (Estado do Níger). Este sábado, o número de vítimas subiu para 315 pessoas – 303 alunos e 12 professores. O novo número inclui 88 estudantes que foram capturados enquanto tentavam fugir pelos matos circundantes.

Daniel Atori, porta-voz da CAN no Estado do Níger, deslocou-se ao local para prestar apoio às famílias. “Acabei de regressar da aldeia esta noite, depois de visitar a escola e encontrar-me com os pais. Estamos a trabalhar para garantir o regresso seguro das crianças”, disse.

As autoridades policiais confirmaram o ataque, ocorrido durante a madrugada, e indicaram que forças militares e outros elementos de segurança foram mobilizados para a região.

O complexo escolar, que integra uma escola secundária e uma primária com dezenas de edifícios, encontra-se próximo de uma estrada principal entre Yelwa e Mokwa.

Habitantes locais descreveram cenas de pânico e confusão, com familiares à procura de menores desaparecidos. Dauda Chekula, de 62 anos, contou que quatro dos seus netos, com idades entre os sete e os dez anos, foram levados.

“As crianças que conseguiram fugir estão dispersas e a única informação que temos é que os atacantes continuam a mover-se com os restantes alunos para o mato”, relatou à agência “Associated Press”.

A Diocese Católica de Kontagora confirmou que o estabelecimento não tinha segurança organizada e que um guarda foi gravemente baleado durante o assalto.

O país enfrenta uma nova onda de violência por parte de grupos armados e insurgentes islamistas. Esta semana já tinham ocorrido outros dois raptos: 25 alunas numa escola em Kebbi e 50 crianças de uma escola católica na Nigéria.

Entretanto, os Estados Unidos afirmaram estar a considerar sanções e possíveis formas de cooperação militar com a Nigéria no âmbito do combate ao terrorismo e da proteção das comunidades cristãs, após declarações recentes do Presidente Donald Trump. Abuja rejeita que exista perseguição sistemática contra cristãos, afirmando tratar-se de uma situação de segurança “complexa”.

[Notícia atualizada às 16h00]

