Marjorie Taylor Greene anuncia demissão do Congresso após críticas a Trump

22 nov, 2025 - 15:38 • Lusa

Antiga aliada do Presidente dos EUA criticou atual Executivo no caso Epstein.

Marjorie Taylor Greene, antiga aliada de Donald Trump e figura da direita radical, anunciou na sexta-feira o abandono do lugar na Câmara dos Representantes, depois de ter criticado a gestão do caso Epstein pelo Presidente norte-americano.

"Vou demitir-me das minhas funções a 5 de janeiro de 2026", declarou a eleita da Geórgia num comunicado na rede social X, acrescentando que "defender as mulheres americanas que foram violadas aos 14 anos, vítimas de tráfico e exploradas por homens ricos e poderosos não deveria expor-me a ser chamada de traidora e ameaçada pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo qual lutei".

Num vídeo publicado na internet, Greene também afirmou, entre outras coisas, que "sempre foi desprezada em Washington e nunca se integrou".

