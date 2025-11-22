Organizações portuguesas dizem que COP30 "falhou o essencial"

Três associações portuguesas que acompanharam os trabalhos da COP30 em Belém, Brasil, consideram que a conferência do clima "falhou o essencial" ao não traçar um "roteiro imediato e claro para o abandono urgente" dos combustíveis fósseis.

"O documento principal da COP30, o chamado "Mutirão", (...) revelou fragilidades significativas, falhando completamente num elemento essencial que seria traçar um roteiro para o abandono dos combustíveis fósseis", escrevem em comunicado as associações Zero, Oikos e FEC -- Fundação Fé e Cooperação.

Em declarações à Renascença na COP30, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, relata que os "compromissos ficaram muito aquém daquilo que aqui se esperava".

"São avanços, mas esta COP30 falhou realmente naquilo que era essencial. Acabou por valer a pena, mas é sempre triste chegarmos ao fim e percebermos que as necessidades do planeta e dos compromissos, principalmente dos países desenvolvidos, ficaram muito aquém daquilo que aqui se esperava", afirma.

O responsável da Zero critica ainda aquela que foi uma conferência "muito boicotada" pelos países com economias dependentes dos combustíveis fósseis.

"Foi uma conferência muito boicotada pela Arábia Saudita, por outros países onde os combustíveis fósseis são o que marca a agenda. Mas também por uma presença muito discreta da China, mais vocal da Índia e de outros países, onde também os combustíveis fósseis continuam a fazer parte da agenda. E, por isso, não foi possível traçar este caminho, que há dois anos tinha sido definido no Dubai, de um abandono progressivo, rápido, acelerado do uso do carvão, do petróleo e do gás natural fóssil", indica Francisco Ferreira, que considera positiva a aprovação de um documento para apoiar a transição justa de uma economia baseada nos combustíveis fósseis para uma economia baseada nas renováveis.

Oikos sai da COP30 com "sentimento de traição profunda"

José Luís Monteiro, da OIKOS, disse à Lusa sair da COP30 com "um sentimento de traição profunda" que já vem de conferências do clima anteriores. .

"É mais um ano em que dizemos que vamos fazer as coisas no próximo ano", lamentou o ativista, admitindo como positivo que tenha havido "algum compromisso em relação à transição" e o aumento do financiamento à adaptação.

Os países reunidos na COP30, em Belém do Pará, no Brasil, aprovaram hoje o projeto final de acordo sem menção às energias fósseis e querem ver triplicado o financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento.

Segundo o texto publicado, o projeto final do acordo entre os cerca de 200 países na conferência climática da ONU, no Brasil, não contém nenhuma menção explícita às energias fósseis, contrariamente às solicitações de muitos Estados, incluindo os países europeus.

O texto, que tem ainda de ser aprovado por consenso na sessão de encerramento que decorrerá ainda hoje em Belém, apela à triplicação do financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento nos próximos 10 anos.

Quercus considera acordo "muito aquém das expectativas"

A associação ambientalista Quercus considerou que o acordo final da conferência do clima de Belém ficou "muito aquém das expectativas", apesar de reconhecer "um claro avanço" na aprovação de um mecanismo para uma transição justa.

"Há um sentimento da parte das organizações da sociedade civil, e concretamente na área do ambiente, que se fica sempre muito aquém daquilo que eram as expectativas", disse à Lusa a presidente da Quercus, Alexandra Azevedo.

Em comunicado, a associação ambientalista portuguesa destacou a aprovação do Mecanismo de Ação de Belém (BAM) para uma Transição Justa, que classifica como "um claro avanço que reflete a ideia de justiça climática aprovação, e que reflete uma pressão intensa da sociedade civil" na conferência das Nações Unidas sobre o clima, a COP30.

Pela negativa, a dirigente destacou como "mais flagrante" a omissão em relação ao roteiro para a transição dos combustíveis fósseis, que foi proposto pelo Presidente do Brasil, Lula da Silva, na cimeira de líderes, mas foi retirado do texto final.