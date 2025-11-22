Portugal critica preparação europeia da COP30: "Ninguém estava connosco"

"É preciso trabalhar para que a Europa não chegue tão isolada à próxima Conferência do Clima". A mensagem é da ministra portuguesa do ambiente Maria da Graça da Carvalho, no final de uma reunião da União Europeia que deu "luz verde" ao texto de consenso que a Presidência brasileira da COP30 vai propor ao plenário final. "Ontem à noite estávamos isolados, a querer mais ambição e ninguém estava connosco, o que é um bocado estranho. Nunca estivemos nessa situação. Tivemos sempre aliados, como a Aliança dos Pequenos Estados Insulares ou o grupo informal 'Umbrella'", relata Graça Carvalho no final da reunião da União Europeia marcada pela divergência sobre a ambição final da declaração final da COP30. A ministra portuguesa, negociadora em diversas conferências climáticas nos últimos 30 anos, diz ser necessário preparar uma COP "durante um ano" e reconhece que se perdeu "a tradição de se trabalhar com os países em desenvolvimento", sublinhando como a China está a fazer um trabalho que os europeus deviam também fazer. "Não há razão nenhuma para não chegarmos aqui com os países africanos ou com a Aliança dos pequenos estados insulares como nossos aliados. Quando fiz uma presidência europeia, trabalhei durante um ano e quando cheguei à COP já tínhamos garantido que íamos trabalhar acordos de capacitação, transposição de tecnologia ou financiamento com os países africanos, com os pequenos estados insulares e com a América Latina", exemplifica a ministra portuguesa.

Portugal quer ajudar a refazer alianças com a Europa Graça Carvalho diz que Portugal está disponível para fazer a ponte com esses grupos regionais, "para que sejam os nossos aliados naturais que sempre foram devido ao financiamento de projetos que temos em conjunto, com a África, Caraíbas e Pacífico". Maria da Graça Carvalho pertence a uma geração de negociadores climáticos que remonta ao final dos anos 90, quando o Protocolo de Quioto era o acordo climático global vigente. "O mundo mudou em relação a quando eu negociava. É mais complexo, mas temos de voltar a construir essa aliança, porque é uma aliança natural", reconhece a ministra portuguesa que, em diversas funções, foi acompanhando as conferências do clima. Antes de chegar ao acordo europeu em relação ao projeto de conclusões, a União Europeia teve de reunir para conseguir um consenso interno, já depois de ter conseguido introduzir algumas referências no rascunho final. Mas até chegar lá, a Europa viu-se isolada a pedir mais ambição na mitigação dos combustíveis fósseis. "Por várias razões, [alguns países europeus] queriam ser mais ambiciosos, mas não percebiam porque é que os países com quem temos boas relações não estavam já connosco", revelou a titular da pasta climática portuguesa.