Portugal critica preparação europeia da COP30: "Ninguém estava connosco"

22 nov, 2025 - 21:11 • José Pedro Frazão
"É preciso trabalhar para que a Europa não chegue tão isolada à próxima Conferência do Clima". A mensagem é da ministra portuguesa do ambiente Maria da Graça da Carvalho, no final de uma reunião da União Europeia que deu "luz verde" ao texto de consenso que a Presidência brasileira da COP30 vai propor ao plenário final.
"Ontem à noite estávamos isolados, a querer mais ambição e ninguém estava connosco, o que é um bocado estranho. Nunca estivemos nessa situação. Tivemos sempre aliados, como a Aliança dos Pequenos Estados Insulares ou o grupo informal 'Umbrella'", relata Graça Carvalho no final da reunião da União Europeia marcada pela divergência sobre a ambição final da declaração final da COP30.
A ministra portuguesa, negociadora em diversas conferências climáticas nos últimos 30 anos, diz ser necessário preparar uma COP "durante um ano" e reconhece que se perdeu "a tradição de se trabalhar com os países em desenvolvimento", sublinhando como a China está a fazer um trabalho que os europeus deviam também fazer.
"Não há razão nenhuma para não chegarmos aqui com os países africanos ou com a Aliança dos pequenos estados insulares como nossos aliados. Quando fiz uma presidência europeia, trabalhei durante um ano e quando cheguei à COP já tínhamos garantido que íamos trabalhar acordos de capacitação, transposição de tecnologia ou financiamento com os países africanos, com os pequenos estados insulares e com a América Latina", exemplifica a ministra portuguesa.
Graça Carvalho diz que Portugal está disponível para fazer a ponte com esses grupos regionais, "para que sejam os nossos aliados naturais que sempre foram devido ao financiamento de projetos que temos em conjunto, com a África, Caraíbas e Pacífico".
Maria da Graça Carvalho pertence a uma geração de negociadores climáticos que remonta ao final dos anos 90, quando o Protocolo de Quioto era o acordo climático global vigente.
"O mundo mudou em relação a quando eu negociava. É mais complexo, mas temos de voltar a construir essa aliança, porque é uma aliança natural", reconhece a ministra portuguesa que, em diversas funções, foi acompanhando as conferências do clima.
Antes de chegar ao acordo europeu em relação ao projeto de conclusões, a União Europeia teve de reunir para conseguir um consenso interno, já depois de ter conseguido introduzir algumas referências no rascunho final. Mas até chegar lá, a Europa viu-se isolada a pedir mais ambição na mitigação dos combustíveis fósseis.
"Por várias razões, [alguns países europeus] queriam ser mais ambiciosos, mas não percebiam porque é que os países com quem temos boas relações não estavam já connosco", revelou a titular da pasta climática portuguesa.
A ministra do Ambiente revela ainda que diversos países europeus revelaram posições distintas das tomadas aquando da definição da meta de redução em 90% das emissões até 2040, em comparação com os níveis de 1990.
"Espero que os países que queriam mais ambição não ponham tantos problemas quando se vota a lei de 2040, porque alguns deles foram os mesmos que puseram muitos problemas quando votámos há duas semanas a lei. Alguns países que tiveram dificuldade em aprovar o diploma para 2040, estavam agora com uma posição de grande ambição ", denuncia a ministra do Ambiente.
A poucos metros, a ministra francesa do clima partilhava uma visão distinta dos acontecimentos . "Fiquei positivamente surpreendida com a boa coesão dentro da União Europeia. Mantivemo-nos unidos até ao fim, apesar das diferenças de apreciação sobre a situação global", declarou Monique Barbut antes do plenário final.
As queixas francesas tinham vários destinatários, consoante o tema do comentário. Desde logo, Monique Barbut deixou críticas ao processo de negociação considerado "pouco transparente " pela delegação francesa.
"Na realidade, só ontem [último dia da COP 30] tivemos a primeira plenária, o que significa que tudo foi feito em salas fechadas, com pouca compreensão do que se discutia nos grupos. Portanto, não é um sucesso. E também não é porque o resultado não corresponde às nossas expectativas", reclamou a líder da representação francesa na conferência.
Monique Barbut acusou o Brasil de fazer "um discurso ambíguo" sobre a eliminação dos combustíveis fósseis . "Inicialmente, todos entendemos que o Brasil estava disposto a inscrever essa questão na agenda da conferência. Agora dizem que o Brasil alinhou-se com a vontade da maioria dos países de não tratar do tema. Podemos questionar se a intenção do Brasil era realmente essa", denunciou a governante francesa.