Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 22 nov, 2025
COP30

Portugal critica preparação europeia da COP30: "Ninguém estava connosco"

22 nov, 2025 - 21:11 • José Pedro Frazão

A Ministra do Ambiente relata que a União Europeia ficou isolada por não ter trabalhado alianças com países africanos ou latino-americanos. Graça Carvalho oferece a disponibilidade de Portugal para, no quadro europeu, refazer essas "pontes com os aliados" para a próxima COP em 2026.

"É preciso trabalhar para que a Europa não chegue tão isolada à próxima Conferência do Clima". A mensagem é da ministra portuguesa do ambiente Maria da Graça da Carvalho, no final de uma reunião da União Europeia que deu "luz verde" ao texto de consenso que a Presidência brasileira da COP30 vai propor ao plenário final.

"Ontem à noite estávamos isolados, a querer mais ambição e ninguém estava connosco, o que é um bocado estranho. Nunca estivemos nessa situação. Tivemos sempre aliados, como a Aliança dos Pequenos Estados Insulares ou o grupo informal 'Umbrella'", relata Graça Carvalho no final da reunião da União Europeia marcada pela divergência sobre a ambição final da declaração final da COP30.

A ministra portuguesa, negociadora em diversas conferências climáticas nos últimos 30 anos, diz ser necessário preparar uma COP "durante um ano" e reconhece que se perdeu "a tradição de se trabalhar com os países em desenvolvimento", sublinhando como a China está a fazer um trabalho que os europeus deviam também fazer.

"Não há razão nenhuma para não chegarmos aqui com os países africanos ou com a Aliança dos pequenos estados insulares como nossos aliados. Quando fiz uma presidência europeia, trabalhei durante um ano e quando cheguei à COP já tínhamos garantido que íamos trabalhar acordos de capacitação, transposição de tecnologia ou financiamento com os países africanos, com os pequenos estados insulares e com a América Latina", exemplifica a ministra portuguesa.

COP30 aceita acordo sem menções às energias fósseis, mas com "luz verde" da UE

COP30

COP30 aceita acordo sem menções às energias fósseis, mas com "luz verde" da UE

União Europeia acabou por aceitar conclusões da CO(...)

Portugal quer ajudar a refazer alianças com a Europa

Graça Carvalho diz que Portugal está disponível para fazer a ponte com esses grupos regionais, "para que sejam os nossos aliados naturais que sempre foram devido ao financiamento de projetos que temos em conjunto, com a África, Caraíbas e Pacífico".

Maria da Graça Carvalho pertence a uma geração de negociadores climáticos que remonta ao final dos anos 90, quando o Protocolo de Quioto era o acordo climático global vigente.

"O mundo mudou em relação a quando eu negociava. É mais complexo, mas temos de voltar a construir essa aliança, porque é uma aliança natural", reconhece a ministra portuguesa que, em diversas funções, foi acompanhando as conferências do clima.

Antes de chegar ao acordo europeu em relação ao projeto de conclusões, a União Europeia teve de reunir para conseguir um consenso interno, já depois de ter conseguido introduzir algumas referências no rascunho final. Mas até chegar lá, a Europa viu-se isolada a pedir mais ambição na mitigação dos combustíveis fósseis.

"Por várias razões, [alguns países europeus] queriam ser mais ambiciosos, mas não percebiam porque é que os países com quem temos boas relações não estavam já connosco", revelou a titular da pasta climática portuguesa.

COP30. Novo rascunho de acordo remove transição de combustíveis fósseis

COP30. Novo rascunho de acordo remove transição de combustíveis fósseis

Mais de trinta países escreveram à presidência br(...)

Países europeus com duas caras?

A ministra do Ambiente revela ainda que diversos países europeus revelaram posições distintas das tomadas aquando da definição da meta de redução em 90% das emissões até 2040, em comparação com os níveis de 1990.

"Espero que os países que queriam mais ambição não ponham tantos problemas quando se vota a lei de 2040, porque alguns deles foram os mesmos que puseram muitos problemas quando votámos há duas semanas a lei. Alguns países que tiveram dificuldade em aprovar o diploma para 2040, estavam agora com uma posição de grande ambição ", denuncia a ministra do Ambiente.

A poucos metros, a ministra francesa do clima partilhava uma visão distinta dos acontecimentos . "Fiquei positivamente surpreendida com a boa coesão dentro da União Europeia. Mantivemo-nos unidos até ao fim, apesar das diferenças de apreciação sobre a situação global", declarou Monique Barbut antes do plenário final.

As queixas francesas tinham vários destinatários, consoante o tema do comentário. Desde logo, Monique Barbut deixou críticas ao processo de negociação considerado "pouco transparente " pela delegação francesa.

"Na realidade, só ontem [último dia da COP 30] tivemos a primeira plenária, o que significa que tudo foi feito em salas fechadas, com pouca compreensão do que se discutia nos grupos. Portanto, não é um sucesso. E também não é porque o resultado não corresponde às nossas expectativas", reclamou a líder da representação francesa na conferência.

Monique Barbut acusou o Brasil de fazer "um discurso ambíguo" sobre a eliminação dos combustíveis fósseis . "Inicialmente, todos entendemos que o Brasil estava disposto a inscrever essa questão na agenda da conferência. Agora dizem que o Brasil alinhou-se com a vontade da maioria dos países de não tratar do tema. Podemos questionar se a intenção do Brasil era realmente essa", denunciou a governante francesa.

