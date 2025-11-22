Presidente da Colômbia visitou clube de strip durante viagem oficial a Portugal

O presidente da Colômbia está envolvido numa polémica que está relacionada com a sua viagem oficial a Portugal em maio de 2023, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, onde está registada uma despesa de cerca de 50 euros (209 mil pesos) num clube de striptease no Cais do Sodré, em Lisboa. Em reação, esta quinta-feira, Gustavo Petro respondeu às críticas, afirmando que "não compra sexo quando ainda é capaz da sedução e da poesia". Em resposta na rede social X, o chefe de Estado colombiano refere: "Não me interpretem mal". Em causa está a divulgação dos seus gastos como forma de demonstrar a Donald Trump que não é um traficante de droga, depois dos Estados Unidos terem-no rotulado como tal, congelando as suas contas por alegadas atividades ilegais.

No dia seguinte, a imprensa colombiana publica a existência de um relatório de 31 páginas onde estão incluídas compras em lojas de luxo, como Gucci e Prada, mas também uma visita ao Ménage Strip Club, um clube noturno no Cais do Sodré, em Lisboa, no mês de maio de 2023. Na quarta-feira, Gustavo Petro confirmou a ida ao clube e respondeu que "um dia irá contar" porque gastou 49 euros naquele local. "Por agora, estou interessado em garantir que todos examinem as minhas contas para que possam ver o tipo de ação arbitrária tomada contra a Colômbia", escreveu nas redes sociais.