Reunião de responsáveis ucranianos, norte-americanos e europeus acontece este domingo na Suíça

Responsáveis ucranianos, norte-americanos e europeus devem reunir-se na Suíça este domingo para discutir o plano de Donald Trump para a Ucrânia, disseram este sábado várias fontes, enquanto Kiev teme ser forçada a ceder às exigências de Moscovo.

De acordo com uma fonte entrevistada pela agência de notícias AFP, o conselheiro de segurança nacional do Presidente francês, Emmanuel Macron, "irá amanhã [domingo] a Genebra com os seus homólogos do E3 (Alemanha, França e Reino Unido)" para discutir "com os Estados Unidos, o E3 e os ucranianos" sobre o plano de paz.

O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, anunciou também este sábado, na rede social Facebook, que ocorreriam, na Suíça, "consultas entre altos responsáveis ucranianos e norte-americanos sobre os possíveis parâmetros de um futuro acordo de paz" com Moscovo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto que estabeleceu a delegação responsável por participar nas negociações com Washington e, no futuro, com Moscovo.

Este plano norte-americano de 28 pontos é visto com grande preocupação em Kiev, porque incorpora várias exigências russas importantes, nomeadamente a Ucrânia ceder território à Rússia, aceitar uma redução do tamanho do seu Exército e renunciar à adesão à NATO. No entanto, oferece garantias de segurança do ocidente a Kiev para evitar novos ataques russos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou o plano na sexta-feira, apesar da pressão de Donald Trump e Vladimir Putin para o aceitar, afirmando que iria propor "alternativas" aos norte-americanos.