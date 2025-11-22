TAP cancela voos para a Venezuela após aviso de segurança dos Estados Unidos

A TAP e mais duas companhias aéreas cancelaram os seus voos para Caracas, na Venezuela, este sábado, um dia depois de ter sido emitida uma recomendação da Federação de Aviação dos Estados Unidos ter definido o país como "espaço aéreo não seguro".

Além da TAP, também a Gol do Brasil e a Avianca da Colômbia cancelaram os voos deste sábado.

O voo TP170 com destino a Caracas, que estava prevista para as 10h00, foi cancelado este sábado, tal como não acontecerá o voo de regresso de Caracas para Lisboa, que estava agendado para as 6h35 deste domingo.

O próximo voo com destino a Caracas, marcado para a terça-feira, dia 25 de novembro, também não partirá, avança a Reuters citando a própria TAP.

"A decisão é tomada após a informação emitida pelas autoridades de aviação dos Estados Unidos, que indicam que as condições de segurança no espaço aéreo da Venezuela não estão garantidas", indica a companhia aérea.

A espanhola Iberia também cancelou os seus voos para Caracas, agendados para segunda-feira, com apenas duas companhias aéreas internacionais - a Copa Airlines e a Wingo - a manterem os seus voos a partirem do aeroporto de Maiquetia.