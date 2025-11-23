António Costa adverte que usar restrições à exportação como "arma" contradiz comércio aberto e justo

O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, advertiu este domingo em Joanesburgo que utilizar as restrições à exportação nas cadeias de abastecimento como "uma arma" contradiz qualquer reivindicação de comércio aberto e justo, bem como a defesa do sistema multilateral.

"À medida que as cadeias de abastecimento atravessam poucas jurisdições, as interrupções ou restrições à exportação ameaçam a transição verde e a competitividade das nossas indústrias", afirmou Costa na cimeira dos líderes do G20, em Joanesburgo.

"Converter essas restrições numa arma, como vimos nas últimas semanas, contradiz qualquer reivindicação de comércio aberto e justo ou de defesa do sistema multilateral", destacou.

O mandatário sublinhou que os minerais críticos são "essenciais" para a segurança económica e nacional, tanto dos países desenvolvidos como dos países em desenvolvimento, e alertou que, à medida que a transição para fontes de energia limpa "continua a acelerar", a procura por minerais-chave "disparará".

"Esta é uma enorme oportunidade, mas também um grande risco. A produção desses minerais está altamente concentrada", considerou.

Neste contexto, Costa lançou uma mensagem direta: "Se alguns países não desejam ser vistos como parceiros confiáveis, tomamos nota e continuaremos a diversificar e reduzir os riscos das nossas cadeias de fornecimento".