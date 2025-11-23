Ataque de Israel perto de Beirute visou um dos líderes, diz Hezbollah

O movimento islamista Hezbollah confirmou, este domingo, que um dos seus líderes era o alvo do ataque lançado por Israel nos subúrbios de Beirute, e alertou que a iniciativa ameaça uma nova escalada no conflito.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou em comunicado o ataque deste domingo e acusou Israel de se recusar a cumprir a sua parte do acordo de cessar-fogo, pedindo à comunidade internacional para "intervir com força e seriedade para impedir os ataques ao Líbano e ao seu povo".

Israel afirma que o Hezbollah está a tentar reconstruir as suas capacidades militares no sul do Líbano, mas o governo libanês, que aprovou o plano militar para desarmar o Hezbollah, nega.

Os ataques aéreos israelitas sobre o sul do Líbano intensificaram-se nas últimas semanas, com Israel e os Estados Unidos a pressionarem o Líbano para desarmar o este grupo extremista.

"A liderança do Hezbollah está a estudar a questão da resposta e tomará a decisão apropriada", disse o vice-presidente do conselho político do Hezbollah, Mahmoud Qamati, em declarações aos jornalistas no local do ataque, acrescentando, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press: "O ataque de hoje aos subúrbios do sul de Beirute abre as portas para uma escalada de ataques em todo o Líbano".

Israel atacou este domingo a capital do Líbano, Beirute, pela primeira vez desde junho, afirmando que o alvo era o chefe do Estado-Maior do Hezbollah e alertando o grupo militante apoiado pelo Irão para não se rearmar e reconstruir, um ano após a sua última guerra.

"Continuaremos a agir com firmeza para impedir qualquer ameaça aos residentes do norte e ao Estado de Israel", afirmou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, num comunicado.

O ataque deste domingo nos subúrbios do sul de Beirute, para o qual não foi emitido um aviso de evacuação, matou pelo menos uma pessoa e feriu outras 21, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

Em outubro, foi alcançado um cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, após dois anos de guerra, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita contra Israel, a 7 de outubro de 2023.

O Líbano acolhe aproximadamente 222.000 refugiados palestinianos, segundo a ONU, a maioria dos quais vive em acampamentos.

Por meio de um acordo tácito, as organizações palestinianas controlam estes campos, nos quais o exército libanês não entra.

Em agosto, as fações palestinianas presentes nestes campos de refugiados no Líbano começaram a entregar as suas armas às autoridades, conforme um acordo assinado em maio que visava garantir o monopólio do Estado libanês sobre o armamento.