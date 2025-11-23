Bolsonaro alega que medicamentos provocaram “paranoia” e por isso tentou tirar pulseira eletrónica

23 nov, 2025 - 16:58 • Reuters
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro afirmou ter sofrido um episódio de “paranoia” induzida por medicamentos que o levou a tentar retirar a sua pulseira eletrónica, segundo um documento judicial obtido pela Reuters. A declaração surge um dia depois de a Polícia Federal o deter por risco de fuga.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A ordem de detenção foi emitida no sábado pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que considerou que uma vigília de apoiantes planeada para acontecer frente à casa de Bolsonaro poderia comprometer a vigilância da sua prisão domiciliária. O magistrado citou ainda um relatório policial que indicava que a pulseira eletrónica tinha sido manipulada.
Durante a audiência de custódia realizada este domingo, Bolsonaro negou qualquer intenção de fugir ou de remover o dispositivo, alegando que teve uma “alucinação” de que existia um fio no interior da pulseira, o que o levou a mexer no equipamento.
Apesar da explicação, o juiz responsável pela audiência decidiu manter a detenção, justificando que todas as normas legais foram respeitadas no momento da prisão.
A defesa de Bolsonaro ainda não comentou a decisão, enquanto o caso continua a aumentar a tensão política no país.